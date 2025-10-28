Empresa de accidente en Socuéllamos con empleada fallecida tenía abierto expediente por infracción grave, según Junta

CIUDAD REAL 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha confirmado que desde el Gobierno regional ya se había inspeccionado "en varias ocasiones" la planta de tratamiento de residuos biosanitarios de Socuéllamos donde se produjo este lunes un accidente con una trabajadora fallecida, y la misma "tenía abierto un expediente sancionador por infracción grave".

Por tanto, ha aclarado, "esta actividad no contaba con los parabienes del Gobierno de Castilla-La Mancha. Nos habían comunicado que iban a ampliar el volumen de producto a tratar y les dijimos que no les autorizábamos", ha precisado.

Además, ha afirmado, "también nos comunicaron que iban a ampliar el plazo, puesto que es un proyecto de investigación, y también les dijimos que no", informa en nota de prensa el Gobierno regional.

Según ha aclarado, "esta investigación ya estaba completada según el criterio técnico y, en todo caso, tenían que cumplir con una serie de medidas complementarias que ya se habían detectado como deficiencias en las actas de inspección y en el expediente sancionador".

Fernández ha mostrado las condolencias del Gobierno de Castilla-La Mancha a la familia de la trabajadora fallecida en el accidente de este lunes, deseando, asimismo, una pronta recuperación para los otros dos trabajadores que resultaron heridos.

"Quiero acordarme de ella y de su familia porque tienen que estar rotos de dolor y también a las familias de los dos heridos que están graves, a los que deseo lo mejor y que se puedan recuperar. Ojalá sea posible", ha señalado Fernández.

Sobre las causas que provocaron el accidente ha señalado que le corresponde a la Policía Judicial, quien "deberá investigar, establecer cuáles han sido las causas y saber si ha habido algún tipo de negligencia o de producto que no debía estar allí", mientras que, en relación con la licencia de apertura, ha advertido que "es competencia municipal".