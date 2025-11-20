La EMV de Toledo lanza su nueva web y abre el plazo para optar a las viviendas en alquiler del Corral de Don Diego

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha anunciado que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo pone este jueves en marcha su nueva web, www.emsvtoledo.es, un espacio digital renovado que busca acercar los servicios de la entidad a la ciudadanía de manera más ágil, transparente y accesible.

Velasco ha explicado que el nuevo portal incorpora un diseño moderno, intuitivo y adaptado a dispositivos móviles, lo que permitirá a los usuarios consultar información y realizar trámites de forma sencilla desde cualquier lugar, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre las principales novedades destacan el acceso directo a servicios online (solicitudes de vivienda, información sobre alquileres sociales y programas de rehabilitación); participación ciudadana (publicación de convocatorias, normativas y noticias relevantes); atención personalizada (formularios de contacto y asistencia digital para resolver dudas de manera rápida); espacio informativo actualizado (noticias, proyectos en curso y recursos sobre vivienda en Toledo); y transparencia (enlaces a la Plataforma de Contratación del Sector Público, informes de actividad de la EMSVT, presupuestos, organigrama, etc).

Según el concejal, con esta iniciativa, la EMSVT reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua de la atención al ciudadano, ofreciendo herramientas digitales que facilitan el acceso a la información y fomentan la participación en las políticas de vivienda de la ciudad.

Finalmente, sobre esta cuestión, Velasco ha subrayado que "esta nueva página web supone un paso adelante en la modernización de los servicios públicos, acercando la gestión municipal a los vecinos y vecinas de Toledo".

VIVIENDAS DEL CORRAL DE DON DIEGO

Al mismo tiempo de la puesta en marcha del nuevo espacio digital, el concejal de Vivienda ha anunciado que, tras la cesión de las viviendas a la EMSVT por parte del Ayuntamiento en la pasada Junta de Gobierno, y utilizando ya esta nueva herramienta web, este viernes 21 de noviembre se abrirá el plazo de presentación de solicitudes de participación en el procedimiento de adjudicación de 5 viviendas en régimen de alquiler temporal en el Corral de Don Diego.

Velasco ha indicado que los interesados en estas viviendas podrán presentar sus solicitudes desde las 00.00 horas del día 21/11/2025 hasta las 23.59 horas del día 19/12/2025.

La presentación se podrá realizar vía telemática a través de la recién inaugurada página web de la EMSVT www.emsvtoledo.es, o bien presencialmente en las oficinas de la EMSVT, ubicadas en calle San Ildefonso nº2, en horario de 9.00 horas hasta las 14.00 horas de lunes a viernes.

Además, ha señalado que las bases de la convocatoria han sido publicadas en el BOP del día 20/11/2025, en la página web de la EMSVT y en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Toledo y de la EMSVT, así como en los diferentes Centros Cívicos del Municipio.

Entre los requisitos exigidos a los solicitantes, destacan la necesidad de estar empadronado en el municipio o disponer de un contrato de trabajo en Toledo desde el día 1 de enero de 2025, dedicar la vivienda a residencia habitual y permanente; disponer de unos ingresos mínimos y máximos con los que hacer frente a la renta de alquiler y no disponer de vivienda en propiedad.

En palabras de Velasco, es un compromiso de la Corporación Municipal asentar población y dinamizar el Casco Histórico. "Medidas como esta contribuyen a hacer del casco de Toledo un barrio vivo", ha señalado.

Es por ello, que se ha optado por una modalidad de alquiler temporal ya que posibilita, tanto a familias como a unidades convivenciales, el conocer, integrarse y experimentar la vida en un barrio de la ciudad que es Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Para finalizar, ha destacado que las viviendas se entregaran sin amueblar, pero equipadas con cocina y electrodomésticos, disponen de equipos de aerotermia con suelo radiante para mejorar la eficiencia energética, y con un alto nivel de aislamiento tanto térmico como acústico.