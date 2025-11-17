Equipo Gobierno de Ciudad Real exige "lealtad y colaboración" para afrontar el problema de las ocupaciones ilegales

CIUDAD REAL 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real ha acogido este lunes una reunión de la Junta Local de Seguridad para abordar el problema de la ocupación ilegal en la capital, después de sucesos como los acaecidos en la casa ocupada del parque de Gasset hace un par de semanas.

La seguridad ciudadana es un tema que preocupa a los vecinos, y así ha quedado demostrado en las asambleas vecinales donde han tenido la oportunidad de trasladar esa sensación creciente de incertidumbre al equipo de Gobierno, según ha reconocido hoy el portavoz, Guillermo Arroyo, "que proviene no sólo de las ocupaciones ilegales sino también de varios casos de atracos en las viviendas de Ciudad Real".

"Es un problema que afecta a toda España y también a Ciudad Real", ha subrayado, para agregar que "es una cuestión que preocupa al Ayuntamiento y también nos ocupa", ha insistido Arroyo, "por eso, a pesar de no ser una competencia propia del Ayuntamiento de Ciudad Real, queremos con lealtad institucional ser los coordinadores de todas las administraciones competentes de cara a tratar las posibles soluciones".

El portavoz del equipo de Gobierno ha señalado que el Ayuntamiento convocará "cuantas Juntas Locales de Seguridad sean necesarias siempre y cuando sean con lealtad, coordinación y para tratar de solucionar este problema creciente no sólo en España, sino que también está afectando a nuestro municipio".

SAN MARTÍN DE PORRES

El Ayuntamiento de Ciudad Real convocará para este jueves próximo una nueva Junta Local de Seguridad. Así lo ha avanzado, Guillermo Arroyo, quien ha anunciado la convocatoria para este mismo jueves de una nueva sesión con carácter extraordinario para tratar la situación de la barriada de San Martín de Porres.

La decisión de no incluir este asunto en el orden del día de este lunes, tal y como había solicitado el subdelegado, la ha explicado el propio Arroyo.

"Entendemos que hay que trabajar con lealtad y con coordinación, y teniendo en cuenta que en esa zona existen otras administraciones competentes como son la Junta de Comunidades, Fomento o Servicios Sociales, tienen que estar convocados también para esa Junta Local de Seguridad", ha señalado.