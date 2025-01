Equipo Gobierno defiende el premio a Puy Du Fou y pide a IU que reconsidere su posición: "Ha hecho mucho bien a Toledo"

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Toledo ha defendido el galardón que ha decidido entregar a Puy Du Fou en el Día de San Ildefonso, patrón de la capital regional, y ha pedido a IU que reconsidere su posición después de amagar con no acudir a este acto en señal de protesta por el hecho de que el parque francés vaya a ser premiado.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno Local el portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, quien ha señalado que tanto el equipo de Gobierno como la sociedad toledana han considerado que este parque ha hecho "mucho bien" a la ciudad.

"Había mucha controversia al principio, pero creo que el tiempo ha dado la razón a los que estábamos de acuerdo", ha manifestado, para agregar que Puy Du Fou supone que la ciudad "ha subido en su nivel económico, cultural, político y laboral. Eso no puede negar a nadie, tampoco el concejal Izquierda Unida".

Bajo el punto de vista de Alcalde, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Txema Fernández, está entre las personas que hay en la ciudad que "no quieren que Toledo avance". "Parece que cuando se enfada, no respira pero nosotros no estamos de acuerdo", ha agregado.

No obstante, ha considerado que como representante municipal debería estar en el "día más grande de la ciudad". "Le pido que reconsidere esa posición de no asistir a esos reconocimientos, porque no son solo es Puy Du Fou, también hay personas de la calle que actúan de manera gratuita para mejorar mejorar nuestra ciudad. Y creo que se merece que sus representantes estén allí convocados".