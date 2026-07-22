El equipo de Gobierno propondrá renombrar el pabellón de 'El Sargal' de Cuenca con el nombre de Isidoro Góméz Cavero

Archivo - El candidato de Cuenca nos Une a la Alcaldía de Cuenca, Isidoro Gómez Cavero. - LOLA PINEDA/EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento conquense propondrá renombrar el pabellón polideportivo 'El Sargal' de Cuenca con el nombre de Isidoro Gómez Cavero, para honrar la memoria del que fuera teniente de alcalde y presidente del Balonmano Ciudad Encantada, que juega allí los partidos.

Además, el Ayuntamiento de Cuenca mantendrá las banderas a media asta durante los próximos tres días en señal de luto por su concejal y teniente alcalde fallecido, así como suspenderá la agenda pública del Alcalde durante la jornada del jueves, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Desde el Ayuntamiento de Cuenca recuerdan también que los restos de Isidoro Gómez Cavero reposarán en el Tanatorio de La Paz, celebrándose su funeral el jueves 23 de julio a las 11.00 horas en la parroquia de San Esteban.