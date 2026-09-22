Equipo Gobierno talaverano afirma que San Mateo "ha sido bueno" y critica a PSOE por desacreditar el trabajo de Festejos

Conciertos en la Feria de San Mateo de Talavera. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, ha realizado una valoración de las Ferias de San Mateo, toda vez que este domingo llegaron a su fin con el Día del Niño y ha destacado la "gran respuesta" de talaveranos y visitantes a los conciertos y actividades organizadas desde su concejalía.

Sin embargo, ha lamentado que desde la oposición se hayan apresurado a criticar estos festejos. "Todavía no hayamos escuchado al PSOE reconocer ni una sola vez que las ferias han sido buenas. Da igual las imágenes, los datos o la respuesta de los talaveranos, su política parece centrarse exclusivamente en criticar todo lo que hacemos, olvidando convenientemente lo poco o nada que hicieron ellos durante sus cuatro años de Gobierno".

Guerrero se ha preguntado que si la única manera de hacer política de los socialistas es "criticar, generar malestar y tratar de desprestigiar cualquier iniciativa con el único objetivo de desgastar al equipo de Gobierno", algo que a su juicio lo único que provoca es un perjuicio a los talaveranos y a la imagen de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Si hablamos de las ferias, los hechos están ahí", ha subrayado la concejal que ha reiterado que los conciertos han tenido un gran apoyo del público, como el de Paco Candela tras el pregón, o Mago de Oz que registró "un lleno absoluto". La misma respuesta multitudinaria fue para 'La locura del Zurdo', "y un domingo de ferias como hacía muchísimo tiempo que no se veía".

Con respecto al Día del Niño, "pese a los bulos creando confusión sobre si se iba a suspender, y las críticas de la oposición, ha sido todo un éxito". Por eso, Guerrero ha subrayado que "los hechos han demostrado que muchas de las afirmaciones que se hicieron se quedaron en bulos, aunque parece que a algunos les hubiera gustado que fueran ciertos para poder seguir alimentando su discurso negativo".

Por otra parte, la concejal ha apuntado que el día que registró una menor afluencia de público fue el viernes, "y nadie lo niega". No obstante, ha dicho que "debemos ser conscientes de las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, con el incremento del coste de la luz, la gasolina, la basura y otros gastos, y conviene recordar que quién gobierna a nivel nacional y regional es el PSOE y sus decisiones están afectando a los bolsillos de los ciudadanos".

UNAS BUENAS FERIAS

María Pilar Guerrero ha indicado que, en términos generales, "podemos hablar de unas buenas ferias de septiembre, con una programación que ha tenido una gran respuesta, conciertos llenos, sin incidencias destacables y una valoración positiva por parte de muchos hosteleros y feriantes".

La concejal ha recordado que ella misma con el alcalde ha recorrido las casetas, "hemos hablado con los profesionales y hemos escuchado de primera mano sus opiniones y no nos limitamos a buscar una fotografía en un momento concreto para intentar construir un relato negativo".

Guerrero ha dicho que "es muy fácil mostrar una caseta vacía a una hora determinada e intentar vender que toda la feria ha sido un fracaso, pero las ferias no se pueden valorar por una fotografía aislada, sino por el conjunto de los días, la participación, la programación y el impacto que han tenido en nuestra ciudad".

En su opinión, "Talavera merece una oposición que aporte, que proponga y que sea capaz de reconocer lo que se hace bien, aunque no lo haga su partido". Ha añadido que si la estrategia de campaña del PSOE va a consistir "en criticarlo absolutamente todo y generar malestar entre los talaveranos, deberían preguntarse si ése es realmente el favor que le están haciendo a la ciudad que dicen defender".

Guerrero ha dejado claro que desde su concejalía "va a seguir trabajando, organizando actividades, escuchando a los ciudadanos y mejorando todo aquello que sea necesario; y lo vamos a hacer con hechos, no con bulos ni con fotografías seleccionadas para intentar convertir una realidad en otra".

FERIANTES

Por otra parte, ha indicado que como suele ocurrir en el mes de septiembre, existen diferentes circunstancias que pueden influir en la presencia de feriantes, como la coincidencia con otras ferias y otros factores ajenos al Ayuntamiento, pero "no se puede atribuir automáticamente esta situación a la gestión municipal ni utilizarla para generar alarma y malestar entre los ciudadanos".

Por eso, ha recordado que este equipo de Gobierno "mantiene congeladas las tasas de feriantes y caseteros desde 2017, y no se les ha subido nada. "Por tanto, dejemos de buscar excusas políticas y de manipular la realidad para intentar desacreditar el trabajo de esta concejalía".