Equipo de Gobierno talaverano destaca la consolidación económica y la proyección de futuro de la ciudad que deja 2025

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha realizado un balance positivo del año 2025 en el ámbito municipal, destacando la consolidación económica, la mejora de los servicios públicos y la proyección de futuro de la ciudad.

Durante la rueda de prensa para informar de los principales acuerdos adoptados en la última Junta de Gobierno Local, ha definido al 2025 como "un año de consolidación de la acción de gobierno iniciada en 2024".

Entre los principales logros, ha destacado la obtención de fondos europeos por valor de 14,3 millones de euros para desarrollar proyectos estratégicos "que permitirán transformar la ciudad, lo que supone un respaldo a la solvencia y a la buena gestión municipal".

También ha subrayado los avances en el proyecto del AVE, con el compromiso de lanzaderas ferroviarias para los años 2027-2028 y la previsión de que la alta velocidad sea una realidad en 2030, así como la importancia de la negociación en marcha para su integración urbana, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Otro de los hitos del año ha sido la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria, con un importe de 64 millones de euros, poniendo fin a una situación de caducidad prolongada durante más de seis años. A ello se suma la renovación de contratos esenciales como el mantenimiento de zonas verdes, jardines, piscinas municipales y la gestión de la casa de acogida.

En el ámbito económico, el portavoz ha puesto en valor la consolidación de la hacienda municipal, con unos presupuestos que han pasado de 74 millones de euros en 2024 a 85 millones en 2025, así como una tesorería superior a los 9 millones de euros, que garantiza el pago a proveedores y suministros. Ha recordado que el actual equipo de Gobierno heredó en 2023 un déficit de 3,74 millones de euros, situación que se ha revertido gracias a "una gestión austera, equilibrada y sostenible".

Finalmente, ha resaltado que no se han subido impuestos apostando por la contención fiscal y por aliviar la presión económica sobre los ciudadanos, sin menoscabo de la calidad de los servicios públicos. Todo ello, junto con la mejora del empleo, el incremento de licencias, la actividad cultural, social y festiva, y la rehabilitación del patrimonio, permite afrontar 2026 con "signos reales de esperanza e ilusión para Talavera".

El portavoz ha concluido deseando un feliz año nuevo a todos los ciudadanos, apelando a la esperanza como motor para seguir avanzando y superando las dificultades.

JUNTA DE GOBIERNO

Respecto a los asuntos de la Junta de Gobierno, se ha aprobado la certificación número ocho de las obras de conservación del claustro de los Comunes de la Casa de los Canónigos, perteneciente al antiguo monasterio de Santa Catalina, por un importe total de 11.748,40 euros.

Asimismo, se ha adjudicado el contrato del servicio de representación y defensa jurídica del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, tanto en el ámbito judicial como administrativo al despacho jurídico De Lucas y Benitez SLP, por un importe aproximado de 93.000 euros IVA incluido, y por una duración inicial de un año, con posibilidad de hasta cuatro prórrogas.

García-Barroso ha explicado que también se ha dado cuenta de la adjudicación del contrato de servicios para la gestión de la Oficina de Turismo, que ha recaído en María Asunción Godoy, por un importe de 139.029 euros IVA incluido, con una duración de dos años y una posible prórroga de un año.