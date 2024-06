Equipo de Gobierno toledano garantiza financiación para el vial entre Azucaica y Polígono, pese a dudas de la oposición

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo en el Consistorio de Toledo, Florentino Delgado, ha asegurado este lunes que la financiación para construir el vial que unirá Azucaica con Santa María de Benquerencia está garantizada y asciende a 14 millones de euros.

"Está garantizada por partidas presupuestarias y, si llega el caso, también con fondos europeos", ha dicho Delgado, que, según informa el Ayuntamiento, ha asegurado que los grupos de la oposición "están sorprendidos" por la construcción de dicha infraestructura.

"No se esperaban que fuéramos a construir una infraestructura que, además, va a ser muy útil. Prosperará y saldrá adelante", ha dicho el responsable de Urbanismo, en declaraciones a los medios tras la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, y ante las dudas planteadas por la oposición.

"La obra no se va a acometer sin una previsión de financiación. Eso sería ilógico y absurdo. No es una infraestructura sencilla, de hecho, atraviesa el río y tiene que conjugarse la actuación del Ayuntamiento con la de otras administraciones. No queremos ser aventureros, pero se hará en el menor tiempo posible, aunque en el propio proyecto se contemplarán unos plazos. Estoy convencido de que la obra arrancará en esta legislatura", ha sentenciado.

NI FINANCIACIÓN NI AVAL VECINAL

Mientras, el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo García, ha denunciado que el alcalde Carlos Velázquez quiere "confundir" a los toledanos y toledanas con el anuncio de un vial que "no tiene financiación ni apoyo vecinal y que ni si quiera, vendrá a solucionar los problemas de tráfico que registra la ciudad en el entorno del barrio del Polígono".

"Frente a este vial pintado en Google Maps está el verdadero puente que realmente unirá los barrios del Polígono y Azucaica, el que está más avanzando", ha dicho Pablo García para referirse al puente proyectado por el Gobierno de España con una financiación de más de 25 millones de euros y que ya ha pasado varios trámites administrativos como el de impacto medioambiental.

En este sentido, y según informa el PSOE, el viceportavoz ha insistido en que este vial que propone el alcalde no solucionará los problemas de tráfico que sufre la ciudad en este entorno porque partirá de una de las calles con más tráfico del Polígono Industrial como es la calle Jarama y lo que único que va a provocar es más "embotellamientos" de vehículos.

Por ello, ha denunciado la falta de información sobre este proyecto en la comisión de este lunes. "No sabemos cómo se va a financiar, ni la cantidad de terrenos que serán expropiados, y tampoco por qué esta ha sido la alternativa elegida cuando ya existe un puente planeado por el Gobierno central".

IU CREE QUE LEJOS DE MEJORAR, EMPEORA LA SITUACIÓN

En términos parecidos se ha expresado el edil de Izquierda Unida, Txema Fernández, para quien "no tiene ningún viso de que se desarrolle".

"Más parece un sueño con el que se levanta el alcalde una mañana que luego plasma en un dibujo", ha indicado Fernández, que ha puesto el acento en que este vial debería aliviar los problemas de movilidad de la TO-23 y sin embargo las proyecciones avanzan lo contrario.

"No mejora en nada la situación, al contrario, la empeora, y el PMUS en el que se sostiene no aborda el problema de movilidad de una de las calles más endiabladas en materia de tráfico como es la calle Jarama", ha apuntado el portavoz municipal de IU.

Tras asegurar que se trata de una entelequia presupuestaria que el Ayuntamiento no va a poder acometer y para la que además no ha contado con la opinión de los vecinos de los barrios afectados, a los que por deferencia deberían haber consultado, ha lamentado desconocer en qué estado se encuentra el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) recordando que desde su grupo presentaron alegaciones precisamente para elaborar un plan de movilidad para mercancías en la calle Jarama.

Durante la Comisión de Planeamiento también se ha abordado la modificación del PAU de Montecigarrales, en La Legua. "Una vez más nos enfrentamos a un dibujo de una ciudad dispersa, en la que seguimos alargando la ciudad para llevar servicios que no se financian con los impuestos que vamos a cobrar y que permitirá la construcción de viviendas con las que no se va a solucionar el problema que tiene Toledo en esta materia".

Por otro lado, Izquierda Unida se ha abstenido en la votación del Estudio de Detalle de una actuación en la Carretera de Piedrabuena, en los terrenos de la Venta de Carranza, donde teme el concejal portavoz de la formación que se acabe llevando a cabo una iniciativa urbanística para el desarrollo de alojamiento turístico.

Ha recordado Txema Fernández que la primera vez que se vio este proyecto ya preguntó sobre los fines del mismo y aunque se ha informado de que será para uso plurifamiliar teme "que acaben siendo para uso turístico como pasó con la modificación del Cigarral del Carmen que permitió la compatibilidad de uso".

Y precisamente en esta materia ha declarado a los medios al término de la Comisión que la modificación puntual 32, que regula la concesión de licencias para alojamientos turísticos, sigue encima de la mesa porque los informes "eran erróneos". Fernández ha vuelto a reiterar que desde Izquierda Unida "seguiremos criticando esta modificación puntual porque establece dos zonas, una regulada de murallas adentro y otra desregulada de murallas afuera".

"Hay que tener un buen diagnóstico de la situación de los pisos turísticos", ha sentenciado Fernández, que ha insistido en que no se soluciona nada "si de murallas afuera desregulamos el mercado turístico para que en cualquier sitio, en cualquier momento y con cualquier número se puedan poner estos pisos que gentrifican la ciudad".