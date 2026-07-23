Un equipo de investigación de UCLM transforma huesos de aceituna en catalizadores para producir metano a partir de CO2

Un equipo de investigación de la UCLM transforma huesos de aceituna en catalizadores para producir metano a partir de CO2 - UCLM

CIUDAD REAL 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) avanza en el desarrollo de tecnologías sostenibles para la transición energética mediante el uso de residuos agrícolas. El laboratorio de Catálisis y Materiales (grupo TEQUIMA), en el que se encuentra la investigadora predoctoral Alba Villardón Pérez, ha demostrado que los huesos de aceituna, abundantes en el ámbito mediterráneo, pueden convertirse en materiales avanzados capaces de transformar dióxido de carbono (CO2) en gas natural sintético.

El estudio, publicado en la revista Energy Conversion and Management: X, explora la síntesis de hidrochar, un material sólido rico en carbono obtenido a través de la carbonización hidrotermal (HTC), es decir, el proceso termoquímico que imita la formación natural del carbón procesando biomasa húmeda. Este hidrochar, obtenido a partir de huesos de aceituna, se combina con activación química empleando cloruros de zinc y hierro, y su integración en sistemas catalíticos basados en níquel para la metanación de CO2.

La investigación muestra que la combinación de níquel y hierro produce un efecto sinérgico clave. Los catalizadores híbridos alcanzan conversiones de CO2 del 46 por ciento y una selectividad hacia metano del 93 %, como consecuencia de una mayor reducibilidad, una mejor dispersión de las nanopartículas y propiedades estructurales optimizadas, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

Desde el punto de vista energético, la metanación del CO2 constituye una tecnología estratégica dentro del concepto Power to Gas, ya que permite almacenar energía renovable en forma de gas. Este metano sintético puede integrarse en la red de gas natural, almacenarse durante largos periodos y utilizarse cuando sea necesario, contribuyendo a estabilizar sistemas eléctricos dependientes de fuentes intermitentes como el sol y el viento.

El trabajo también destaca por su contribución a la economía circular. La reutilización de huesos de aceituna, un residuo generado en grandes cantidades por la industria oleícola, refuerza el valor añadido de esta tecnología, al tiempo que reduce emisiones y dependencia de materias primas críticas.

En un contexto de incertidumbre energética internacional, la investigación subraya el potencial de elementos abundantes y accesibles como el hierro y el zinc para el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles. La utilización de estos metales frente a otros más escasos o costosos favorece la viabilidad futura de tecnologías basadas en la valorización del CO2.