La escuela infantil municipal de Talavera estará operativa en el curso escolar 2026/2027

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ayuntamiento de Talavera, Jesús García-Barroso, ha avanzado que la escuela infantil municipal estará operativa para el curso escolar 2026/2027.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa donde ha avanzado que en Junta de Gobierno se ha dado luz verde a la sexta certificación del contrato de obra de construcción de esta escuela infantil en calle Comercio, 46 de Talavera de la Reina, financiado según convenio suscrito entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para la creación de nuevas plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, con cargo al Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Componente 21, por valor de 9.476,38 euros IVA incluido.

Ha precisado que las obras finalizarán en el mes de octubre y para el curso escolar del año que viene, tras la dotación de mobiliario, y a ocupación de plazas, estará en funcionamiento, según ha informado el Ayuntamiento talaverano en nota de prensa.

Por otra parte, También se ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio de producción e instalación de piezas audiovisuales más spot, para su visualización en el Centro Isla de la Cerámica, en Talavera de la Reina, en el Marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, financiado por los Fondos Next Generation-EU a través del PRTR (C14.I1.S2) Actuación 10-Eje 3.

El lote 1 ha recaído en la empresa Sebka Technology SL por 28.435 euros, el lote 2 ha sido para Óptima Cultural SL por 30.250 euros, el lote 3 para la primera empresa citada por 36.602,50 euros y los lotes 4 y 5 a Pedro Ponce Navarro por 7.828,70 euros y 14.033,58 euros.

A su vez, el portavoz ha informado de la aprobación del proyecto de construcción de la cubierta móvil del polideportivo José Ángel de Jesús Encinas y además se ha aprobado el plan de seguridad y salud. Las obras contarán con un periodo de tres meses de ejecución.

Finalmente se ha aprobado la orden de continuidad del contrato de servicio de comunicaciones corporativas para el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y sus organismos autónomos de Cultura y de Ipeta que incluye telefonía fija, telefonía móvil, Internet de banda ancha y comunicaciones de datos entre centros municipales, que actualmente ostenta Telefónica España.

En Junta de Gobierno se ha aprobado el expediente del contrato de servicio de comunicaciones corporativas para el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Telefonía fija y móvil, Internet de banda ancha, comunicaciones de datos entre centros municipales y correo electrónico que ascenderá a 1 millón de euros IVA incluido.

Finalmente, Jesús García-Barroso ha trasladado el pésame a la familia del copiloto de la Escudería El Piélago, Miguel Ángel Almirón, que ha fallecido recientemente por la imprudencia de "un conductor kamikaze".