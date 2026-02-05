El Estatuto de C-LM recibe un total de 97 enmiendas parciales propuestas por PP, PSOE, Vox, Sumar y Podemos

Archivo - El presidente del PP de C-LM , Paco Núñez; el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y la portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengozar, en la sesión que admitió a trámite el Estatuto d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de enmiendas parciales en la tramitación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados ha culminado con un total de 97 propuestas registradas.

Según las enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Sumar ha elevado un total de doce propuestas; y el Grupo Mixto, con la firma de la diputada de Podemos Ione Belarra, ha presentado un total de 19.

El Grupo Socialista, por su parte, ha sido autor de un total de 21 enmiendas; por 11 del Partido Popular. Vox, de su lado ha sido la formación que más propuestas ha incluido pese a haber rechazado el texto.