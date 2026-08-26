Esteban defiende la renovación en el eje Cardenal González de Mendoza como "algo histórico" para Guadalajara

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha defendido este miércoles el proyecto de transformación del eje Cardenal González de Mendoza y su entorno, frente a las críticas del PSOE, asegurando que se trata de una actuación "que necesita la ciudad" y que será "uno de los mejores proyectos que se van a ejecutar" en la capital.

"La renovación en ese espacio de la ciudad va a ser algo histórico", ha subrayado. El edil ha rechazado las críticas de la oposición que, a su juicio, están basadas en "una cantidad importante de mentiras" sobre el contenido de la actuación.

En concreto, ha negado que se trate de una inversión destinada exclusivamente a "hormigón" y ha defendido que el proyecto permitirá transformar una zona "donde nadie podía pasear" ni disfrutar de ella en un espacio pensado para que las familias puedan pasear, sentarse y permanecer.

Esteban ha destacado que la intervención contempla además la renovación de las redes de agua y saneamiento, incluido el colector que recoge las aguas desde el túnel de la avenida de Castilla hasta la avenida del Ejército, una infraestructura que ha calificado de "fundamental" y que actualmente se encuentra saturada.

A ello se suma la renovación integral del alumbrado público, con una inversión de 600.000 euros, así como del mobiliario urbano y los juegos infantiles.

El proyecto incluye asimismo la incorporación de 100 nuevos árboles y una "cantidad inmensa" de arbustos, además de fuentes y la conexión con el jardín terapéutico de Cardenal González de Mendoza, situado en el espacio que ocupaba la antigua caseta de turismo.

"La renovación en ese espacio de la ciudad va a ser algo histórico", ha asegurado Esteban, quien ha insistido en que la actuación supone una transformación integral del entorno.

En este sentido, el concejal de Hacienda ha señalado que el eje Cardenal González de Mendoza forma parte de una estrategia de transformación urbana financiada con 12,1 millones de euros de fondos europeos EDIL, cuya propuesta obtuvo la máxima puntuación en la evaluación externa.

"Yo creo que es uno de los mejores proyectos que se van a ejecutar en esta ciudad", ha afirmado, convencido de que cuando los vecinos conozcan todos sus detalles "podrán ver la cantidad de mentiras que la oposición está contando" y "sentirse muy orgullosos".

Esteban ha enmarcado esta actuación en una estrategia más amplia de transformación del entorno del casco histórico, que incluye también el eje Fernández Iparraguirre-Plaza de Santo Domingo, la avenida del Ejército y la rehabilitación del Alcázar Real.

Sobre este último proyecto, ha recordado que contempla una inversión de 4,6 millones de euros para recuperar este BIC de titularidad municipal y ponerlo a disposición de los ciudadanos y visitantes.