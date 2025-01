Esther Serrano formaliza su candidatura a liderar CCOO Ciudad Real con ilusión de ser la primera secretaria provincial

CIUDAD REAL 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Esther Serrano será candidata a la Secretaría General de Comisiones Obreras Ciudad Real en el XIII Congreso que el sindicato provincial celebrará el próximo 6 de marzo, relevando así a José Manuel Muñoz, que abandona el cargo después de 12 años.

Serrano lo ha anunciado en rueda de prensa este jueves, avanzando algunos de sus objetivos y propuestas. "Si el 6 de marzo cuento con el apoyo de delegados y delegadas, me convertiré en la primera secretaria general de CCOO Ciudad Real", ha dicho.

Quiere reforzar la negociación colectiva y tener mayor presencia en empresas ahora sin representación (en 2024 el sindicato ha llegado a 100 empresas nuevas), y "trabajar más para ser referente para las personas jóvenes, para que no solo se afilien, también para que participen de forma activa y se organicen en la defensa de lo que les es propio".

Desea contar con "un equipo de hombres y mujeres con formación y experiencia sindical, con gente joven que aporte su mirada, y con la mejor asesoría jurídica, con grandes profesionales altamente comprometidos".

Ha tomado la decisión "después de haber tomado el pulso a la organización sindical, con responsabilidad" y con la seguridad de "estar preparada para liderar este sindicato, con la misma ilusión que el día que me afilié, o cuando organizamos las elecciones sindicales en mi empresa".

Serrano es trabajadora social por la Universidad de Castilla-La Mancha, Máster en Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Máster en Organización y Gestión de Servicios Social.

Con experiencia en la Administración Local y en la empresa privada, comenzó su militancia muy joven, y forma parte de CCOO desde hace 24 años (se afilió hace 27).

Ha pasado por áreas como empleo y drogodependencias, formación, migraciones y cooperación internacional.

En la Ejecutiva Provincial ha ocupado la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales, antes de ser secretaria de Organización, Finanzas y Servicios Jurídicos.

Serrano ha tenido palabras de reconocimiento para José Manuel Muñoz, "por acompañarme hoy y porque hace 12 años confió en mí".

Han sido años al frente de organización "muy intensos, conflictivos, por lo que hemos vivido juntos sindicalmente hablando, pero queda la lucha, los derechos conseguidos, todo el aprendizaje de este tiempo".

La candidata se ha referido a momentos "históricos" como la ley de Igualdad de 2007, o más recientemente el decreto que desarrolla la obligación empresarial para tener medidas que avancen en igualdad real y no discriminación LGTBI en las empresas, y ha destacado el avance en igualdad de la organización.

"Estoy especialmente emocionada porque llegar hasta aquí no ha sido fácil, por eso quiero dar las gracias a las mujeres que me han precedido, y a los compañeros que saben lo que que el sistema patriarcal supone".

FOCO EN LAS MUJERES

Serrano ha recordado que CCOO creó las primeras secretarías de Mujeres en 1978, "fundamentales para trabajar dentro y fuera del sindicato por la igualdad", un espacio desde el que "hemos quitado dioptrías a nuestros compañeros, enseñando que lo privado es también público, que la violencia machista es un asunto del sindicalismo de clase".

Convertirse, si el Congreso le da su apoyo, en la primera mujer al frente de CCOO Ciudad Real será señal de que "hay crecimiento de forma imparable de las mujeres en CCOO, tanto en afiliación como en representación".

Como ejemplo, en Ciudad Real casi el 45% de representantes de los trabajadores en empresas son mujeres.

Esther Serrano ha aludido a su vez a algunos de sus objetivos para el futuro proyecto, con el salario y el empleo digno en primer término, pero también el derecho a la vivienda, la seguridad y salud laboral, y la igualdad real.

Todo ello "siendo CCOO el sindicato de referencia en Ciudad Real, al que la gente sienta cercano, la mejor defensa de sus intereses y hacerlo de manera organizada y colectiva".

CONCENTRACIONES

Con Esther Serrano ha comparecido el secretario general José Manuel Muñoz, que ha destacado el trabajo del proceso congresual en marcha y que en Ciudad Real culminará el 6 de marzo: "Estamos en el ecuador, seguimos haciendo congresos de sectores que acaban en una semana, y quiero agradecer que lo estamos haciendo en un ambiente de diálogo y consenso".

Frente a ese trabajo interno, Muñoz se ha referido al momento "convulso" en lo social y en lo político y a las movilizaciones del domingo que CCOO y UGT harán en todo el país, también en la capital ciudadrealeña, a las 12 en la plaza de la Constitución: "Nos manifestamos en todas las ciudades para decir que con el pan de las familias no se juega, que con los derechos de la gente no se juega", en relación a los votos de la derecha y la extrema derecha contra la subida de las pensiones o las ayudas para el transporte público.

"No podemos permitir episodios como estos, tenemos que luchar por que la sociedad se dé cuenta, no podemos permitir estar en la incertidumbre constante y que las personas en peor situación no confíen en este sistema democrático".

Muñoz se ha referido también al efecto positivo de la subida del SMI acordada ayer por Gobierno y sindicatos, criticando a su vez los mensajes de la patronal Fecir, "empeñada en denunciar efectos adversos fácilmente desmontables con las estadísticas de desempleo o afiliación a la Seguridad Social".

"Al parecer al presidente de Fecir no le ha hecho mucha gracia, y nos tilda de cómplices de la subida. Ojalá que sí seamos cómplices de cosas así, de tener salarios más altos, de que haya una jornada de trabajo menor para que la gente pueda conciliar".

Ha respondido el secretario general a las declaraciones de Fecir diciendo que un trabajador entiende que lo despidan "por culpa de subir el SMI y la reducción de jornada".

Señala José Manuel Muñoz con ironía que "nos emociona que surja un sindicalista que no conocía hasta ahora, que dice que mira a los ojos a los trabajadores cuando dice que les tiene que despedir por culpa del SMI y reducir la jornada, y que le entienden".

José Manuel Muñoz ha lamentado un discurso contrario a cómo se cogobiernan las relaciones laborales y el papel de los sindicatos de clase, y el desconocimiento del papel de los agentes sociales: "Insisten en que no sabemos cómo se crean los puestos de trabajo, pero es justo al revés; los puestos de trabajo se crean por necesidades de producción, ningún empresario contrata por capricho".

"Los datos evidencian que se está contratando más que nunca, con empleo de mayor calidad", ha afirmado.