La estilista albaceteña Inma Liñán participará en el OMC Hairworld World Cup 2026 y recibe apoyo de la Diputación

La estilista albaceteña Inma Liñán - DIPUTACIÓN ALBACETE

ALBACETE 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estilista albaceteña Inma Liñán participará en el OMC Hairworld World Cup 2026, del 10 al 12 de octubre en París, coincidiendo con el 80º aniversario de esta competición internacional, cita a la llegará "en un momento particularmente brillante de su carrera".

El vicepresidente de la institución, Fran Valera, y la diputada de Atención Ciudadana, Ana Albaladejo, han mantenido un encuentro con Liñán y con la tesorera de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Peluquerías y Afines de Albacete, Isabel Peña, conociendo los detalles del próximo gran reto internacional de la profesional y de trasladarle nuevamente el apoyo del Gobierno provincial para ayudarla a afrontar su participación.

Será su cuarta participación en un Campeonato del Mundo, pero esta vez lo hará "con un aval extraordinario": el título de subcampeona del mundo 2025 en Creative Hair Color conquistado precisamente en la pasada edición, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante el encuentro, Valera ha destacado especialmente la evolución experimentada por la estilista estos años, señalando que detrás de cada reconocimiento hay "mucho trabajo, formación, horas, sacrificio y la férrea voluntad de seguir aprendiendo y arriesgando".

"Hace un año despedíamos a Inma deseándole toda la suerte del mundo y hoy la recibimos como subcampeona mundial. Eso dice mucho de ella. Pero quizá diga todavía más que vuelva a ponerse a prueba, que no se conforme y que quiera seguir creciendo. Lo importante no es sólo llegar sino mantenerse entre los y las mejores", ha señalado.

En este sentido, Valera ha remarcado que el respaldo provincial responde precisamente a la voluntad de la Diputación de acompañar el talento de esta tierra cuando encuentra oportunidades para crecer y proyectarse: "Cuando una profesional de Albacete se sienta en París entre las mejores del mundo, allí también hay un pedacito de nuestra provincia. Y merece sentir que su tierra está detrás".

Por su parte, Ana Albaladejo ha puesto en valor una trayectoria que, además de los resultados competitivos, tiene una importante vertiente ligada a la formación y a la transmisión de conocimiento, destacando que el éxito profesional "cobra más valor cuando sirve también para abrir camino, compartir experiencia e inspirar a otras personas".

Como formadora ha compartido conocimientos, técnicas y experiencia con profesionales de México, Ecuador, Polonia, Italia, Francia y Portugal, a los que sumará República Dominicana.

Una actividad docente que también desarrolla intensamente en España y que la ha llevado por múltiples ciudades de prácticamente la geografía nacional, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, Vigo, Zaragoza, Málaga, Cádiz, Badajoz, Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria.

Una faceta que, para la Diputación, añade valor a una carrera profesional vinculada permanentemente a la innovación y a la formación continua y que contribuye a situar el nombre de Albacete dentro de los circuitos profesionales de la peluquería y la belleza.

Antes incluso de conocerse los resultados del Mundial, París dejará nuevos reconocimientos para la profesional albaceteña. Durante la gala inaugural del sábado 10 de octubre, Inma Liñán recibirá el diploma correspondiente al cuarto puesto conseguido en Asia Cut 2026, celebrado el pasado marzo, dentro de la categoría Ladies Fashion.

Además, será distinguida como Miembro Destacado 2026 por su trayectoria, compromiso y contribución a la profesión de la peluquería y la belleza. La competición llegará el domingo 11. A las 09.00 horas participará en Fashion Salon Cut y, a las 13.00 horas, afrontará Creative Hair Color & Style, antes de que el lunes 12 se conozca el palmarés definitivo del campeonato.

COLECTIVO PELUQUERÍAS

El encuentro ha permitido igualmente reconocer el trabajo que desarrolla la Asociación Provincial de Peluquerías y Afines de Albacete y la importancia de un sector compuesto en buena medida por pequeños negocios y profesionales autónomos que generan actividad económica y empleo y prestan un servicio especialmente cercano a la ciudadanía.

Una realidad a la que la Diputación ya puso el acento el pasado año, destacando además el papel singular que estos establecimientos desempeñan en los pueblos, donde su actividad trasciende la estrictamente empresarial.

Así, Valera y Albaladejo han deseado a Inma Liñán el mayor de los éxitos ante este nuevo desafío, trasladándole que, independientemente del resultado que dicte París, haber convertido su talento en una trayectoria capaz de competir, enseñar y ser reconocida internacionalmente "ya supone una magnífica forma de llevar el nombre de Albacete por el mundo".