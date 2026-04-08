Exigen paralizar las obras en muralla de la Bajada de San Martín en Toledo por riesgo de nidificación del vencejo común

Obras en la muralla de la Bajada de San Martín en Toledo - LA RED DE VENCEJOS DE TOLEDO

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red de Vencejos de Toledo, coordinada por la Agrupación Naturalista Esparvel, ha denunciado el inicio de las obras de restauración en la muralla del tramo de la Bajada de San Martín en pleno comienzo de la campaña de cría del vencejo común, "una especie protegida cuya conservación está amparada por la legislación española y europea". Ante esta situación, la Red solicita la paralización inmediata de los trabajos y la retirada de los andamios instalados, al considerar que su presencia supone "una amenaza directa" para las colonias nidificantes.

El vencejo común, especie clave en el equilibrio de los ecosistemas urbanos por su papel en el control de insectos, se encuentra en regresión poblacional, lo que ha motivado su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La normativa vigente establece una protección integral que abarca no solo a los ejemplares adultos, sino también a sus nidos, pollos y huevos, especialmente durante la época de reproducción.

La legislación prohíbe expresamente destruir, dañar, retirar o alterar sus nidos, así como causar molestias a la especie, contemplando sanciones que pueden oscilar entre los 3.000 y los 200.000 euros, e incluso penas de prisión en caso de delito contra la fauna. Este marco legal se sustenta en directivas europeas, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y diversos convenios internacionales. En el ámbito regional, el vencejo común está catalogado como especie de 'Interés Especial' en Castilla-La Mancha y figura como vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España.

Según informa la red en nota de prensa, las actuaciones iniciadas en la Bajada de San Martín coinciden con la llegada de los vencejos a sus zonas tradicionales de nidificación, previamente identificadas y documentadas por estudios realizados por Esparvel y la propia Red de Vencejos de Toledo, cuyos resultados fueron trasladados en su momento al Ayuntamiento de Toledo, al Ministerio de Cultura y a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Dichos trabajos confirmaron la presencia de múltiples nidos en este tramo de la muralla, así como en la zona de la Puerta del Sol, lo que hacía imprescindible planificar cualquier intervención fuera del periodo reproductor. Sin embargo, como ha sucedido en otras ocasiones, "las administraciones han iniciado las obras ignorando esta información técnica, comprometiendo gravemente la conservación de la especie".

"La instalación de andamios y el trasiego de operarios y materiales generan molestias continuas que pueden provocar el abandono de los nidos, impidiendo la reproducción de las colonias. Además, la experiencia reciente en intervenciones similares en la ciudad, como en el entorno del Hospital de Tavera, demuestra que la permanencia de estas estructuras impide el regreso de los vencejos incluso cuando cesa la actividad constructiva".

Este nuevo episodio, según la red, se suma a antecedentes preocupantes en Toledo, como las obras realizadas en la muralla de la calle Gerardo Lobo, donde, pese a haberse paralizado temporalmente los trabajos en época de cría, posteriormente se sellaron aproximadamente el 75% de los nidos de vencejo, aun conociéndose su ubicación exacta, mientras que sí se respetaron los mechinales ocupados por otras especies como las grajillas. Estos hechos evidencian --según la red-- "una preocupante falta de integración entre la conservación del patrimonio monumental y la del patrimonio natural".

Desde la Red de Vencejos de Toledo se subraya que la restauración del patrimonio histórico, financiada con fondos públicos, debe abordarse desde una visión integral que contemple también la biodiversidad que albergan estos espacios. "Las murallas de Toledo no son únicamente un legado arquitectónico, sino también un hábitat para especies protegidas que forman parte de la identidad ecológica de la ciudad". Existen numerosos ejemplos en otras ciudades patrimoniales, como Segovia o Cáceres, donde la coordinación entre administraciones, restauradores y naturalistas permite compatibilizar la conservación monumental con la protección de la fauna, respetando los huecos de nidificación sin que ello suponga un impedimento para las obras.

Por todo ello, la Red de Vencejos de Toledo hace un llamamiento urgente a las administraciones competentes para que paralicen de inmediato las obras en la Bajada de San Martín, retiren los andamios instalados en las zonas de nidificación y reprogramen las actuaciones fuera del periodo reproductor, como establece la legislación vigente, garantizando además la conservación de todos los huecos utilizados como nidos. "Aún se está a tiempo de evitar un daño irreversible sobre las colonias de vencejo común y de demostrar que la protección del patrimonio puede y debe ser compatible con la defensa de la biodiversidad urbana". La Red continuará vigilante y adoptará cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.