La exposición de Iberdrola 'Un viaje electrizante' afronta su recta final en el Palacio de Cibeles de Madrid

Cartel de la exposición 'Un viaje electrizante' de Iberdrola. - IBERDROLA

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición monográfica 'Un viaje electrizante' organizada por Iberdrola en el Palacio de Cibeles de Madrid, afronta su recta final tras un mes ofreciendo una experiencia inmersiva e interactiva para conocer la historia de la electrificación.

Inaugurada el pasado 21 de septiembre en la Galería de Cristal de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles de la capital, la exhibición muestra los principales hitos que han marcado la historia de la electrificación, desde los primeros descubrimientos científicos hasta las últimas innovaciones tecnológicas, y muestra a través de contenidos virtuales cómo serán las ciudades del futuro en la 'era de la electricidad'.

De marcado carácter divulgativo, la iniciativa ha estado orientada a despertar la curiosidad de los jóvenes por la ciencia y la tecnología e inspirar vocaciones entre las nuevas generaciones llamadas a desempeñar un papel protagonista en la construcción de ese futuro eléctrico.

Los asistentes a la muestra han podido comprobar, a través de ejemplos concretos, el papel de la electricidad en el desarrollo socioeconómico a lo largo de los últimos 125 años.

La exposición incluye contenidos históricos y elementos interactivos acerca de los fundamentos de la electricidad y la evolución de la tecnología eléctrica. Y, a través de espacios inmersivos los visitantes podrán adentrarse en la profunda transformación que está comenzando en las ciudades, la movilidad o la industria gracias a la electrificación.

Entre los principales atractivos de la muestra destacan una experiencia audiovisual inmersiva con gafas de realidad mixta, un museo con piezas originales de gran valor tecnológico e histórico vinculadas al desarrollo del sistema eléctrico, demostraciones en directo para hacer visible la electricidad mediante una bobina Tesla y talleres educativos dirigidos a estudiantes y familias.

A través de la trayectoria de Iberdrola, la exposición permite también conocer algunos de los grandes hitos que han marcado la historia del sector eléctrico, desde las primeras centrales hasta la expansión de las energías renovables, las redes inteligentes, el almacenamiento energético y la electrificación de la demanda.

La muestra continuará abierta para el público más rezagado hasta el el martes, 22 de octubre, de 10.00 y las 22.00 horas.

Las entradas pueden obtenerse gratuitamente mediante reserva online (a través de entradas.com) y también en taquilla.

La exposición forma parte del programa '125 años luz', con el que la empresa presidida por Ignacio Galán celebra durante 2026 sus 125 años de historia mediante iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al conjunto de la sociedad.