Extinguido el incendio declarado este domingo en Horcajo de los Montes

CIUDAD REAL 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este pasado domingo en Horcajo de los Montes (Ciudad Real) ya ha sido extinguido, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.

El fuego, que se iniciaba sobre las 16.10 horas y fue detectado gracias a la llamada de un particular, quedo controlado sobre las 20.00 horas y extinguido a las 22.10.

En las labores de extinción de este incendio han llegado a participar 14 medios, dos de ellos aéreos.