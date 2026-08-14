Extinguido el incendio declarado este jueves en Checa

Incendio forestal en Checa (Guadalajara). - INFOCAM

GUADALAJARA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad de Checa (Guadalajara) ha quedado extinguido a las 16.08 horas, según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El fuego, que alcanzó Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a carretera, fue detectado a las 13.46 tras la llamada de un particular, que alertó de las llamas en un paraje conocido como Arroyo de las Truchas.

En el operativo movilizado han llegado a trabajar 26 medios, 12 de ellos aéreos, en un contingente conformado por 125 personas.