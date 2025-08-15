Extinguido el incendio de Calera y Chozas que se declaró el pasado martes

Zona calcinada por el incendio de Calera y Chozas, a 13 de agosto de 2025, en Calera y Chozas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). El fuego originado en la tarde de este martes en Alberche del Caudillo y que ha desplazado el foco debido al viento hasta C - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infocam de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido el fuego que se originó el pasado martes en Alberche del Caudillo y se desplazó a Calera y Chozas, ambas localidades de la provincia de Toledo Toledo.

Según la información ofrecida por Infocam, recogida por Europa Press, el incendio se dio por cotrolado este jueves sobre las 22.00 horas habiendo trabajado en su extinción 40 medios y 169 personas.

Las labores de extinción de este fuego se complicaron en la tarde noche del martes, llegando incluso a situación operativa de Nivel 2, obligando a confinar a 5.000 personas.