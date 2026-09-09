Fallece Daniel Almansa, alcalde de Bolaños de Calatrava durante siete legislaturas

Daniel Almansa. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real y también alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde, ha lamentado profundamente el fallecimiento de Daniel Almansa, quien fuera alcalde de Bolaños durante siete legislaturas, diputado provincial en cinco mandatos y diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, y ha trasladado, en nombre de la Institución provincial y en el suyo propio, sus más sentidas condolencias a su familia, a sus hijos Daniel y Cristi y a todo el pueblo bolañego.

Valverde ha destacado que con la muerte de Daniel Almansa "se va uno de los referentes políticos de la provincia de Ciudad Real y una figura esencial para entender la historia reciente de Bolaños de Calatrava", un servidor público que inició su trayectoria política en los primeros años de la democracia y que dedicó una parte muy importante de su vida al servicio de los ciudadanos, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente de la Diputación ha puesto especialmente de manifiesto la "profunda vocación municipalista" de Almansa, quien obtuvo de manera sucesiva la confianza mayoritaria de sus vecinos y permaneció al frente del Ayuntamiento de Bolaños durante siete legislaturas. Una prolongada responsabilidad pública que, según ha señalado, "solo se explica desde una enorme capacidad de trabajo, una permanente cercanía con los vecinos y una profunda dedicación a su pueblo".

Daniel Almansa fue diputado provincial en cinco legislaturas (1979-1983/1983-1987/1991-1995/1999-2003/2004-2007), representando en diferentes etapas a UCD, Alianza Popular y Partido Popular, y ejerció igualmente como diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha y como presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava (2003-2004). Una trayectoria que, a juicio de Valverde, permite considerarlo "un político reconocido y respetado no solo en Bolaños y en su comarca, sino en el conjunto de la provincia de Ciudad Real".

Valverde ha recordado su carácter "afable, cercano y conciliador", así como su capacidad para favorecer el entendimiento y el consenso incluso desde posiciones políticas diferentes. "Daniel entendió la política como servicio, desde la proximidad a las personas y con la voluntad permanente de trabajar por mejorar la vida de sus vecinos", ha señalado.

A la dimensión institucional se une, en el caso de Miguel Ángel Valverde, una estrecha vinculación personal y política con Almansa. "Lamento profundamente la pérdida de Daniel Almansa. Me unió a él una larga trayectoria compartida en la política municipal, pero, por encima de todo, fue para mí un referente y un mentor. Tuve la oportunidad de formar parte de su equipo de Gobierno durante doce años y de aprender de su manera de entender el servicio público, de su experiencia y de su compromiso permanente con Bolaños", ha señalado.

Valverde considera que su fallecimiento supone "una gran pérdida para Bolaños de Calatrava, que despide a uno de los alcaldes que han marcado una etapa fundamental de su historia democrática, pero también para la provincia de Ciudad Real, a la que sirvió durante muchos años desde diferentes responsabilidades".

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha querido hacer llegar "un abrazo muy sentido" a sus hijos, al resto de sus familiares y allegados y a todos los vecinos y vecinas de Bolaños de Calatrava.

"Bolaños pierde a uno de sus grandes alcaldes y la provincia a un servidor público que dedicó buena parte de su vida a los demás. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y trabajar a su lado conservaremos su recuerdo, su cercanía y todo lo que nos enseñó", ha concluido Valverde.