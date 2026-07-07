Fallece un trabajador de 37 años tras caer desde un tejado cuando trabajaba en tareas de limpieza en Cuenca

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CUENCA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 37 años ha fallecido este martes tras sufrir una caída desde una altura aproximada de 6 metros cuando trabajaba en la cubierta de una nave en Cuenca, mientras realizaba tareas de limpieza.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 8.34 horas en la Avenida Cruz Roja Española en una empresa de electrodomésticos cuando el trabajador realizaba tareas de limpieza en un tejado.

La Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos y una UVI se han desplazado al lugar de los hechos y los servicios sanitarios solo han podido certificar su fallecimiento.