Un fallecido y una herida tras la salida de la vía de un turismo en Lezuza (Albacete)

Archivo - Lezuza - GOOGLE MAPS - Archivo

ALBACETE 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 89 años ha fallecido y una mujer de 80 años ha resultado herida tras la salida de la vía y posterior vuelco de un turismo este viernes a la altura del kilómetro 4,66 de la N-430, en Lezuza (Albacete).

El aviso del suceso se ha recibido a las 13.16 horas, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Hasta el lugar han acudido bomberos de Villarrobledo --que han tenido que desencarcelar a las dos personas, que estaban atrapadas--, la Guardia Civil, una UVI, una ambulancia de urgencias, un médico de urgencias y un helicóptero medicalizado, que ha trasladado a la mujer herida hasta el Hospital General Universitario de Albacete