Un fallecido tras la salida de la vía de una motocicleta en Puebla de Don Rodrigo

CIUDAD REAL, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida este viernes tras la salida de la vía de la motocicleta que conducía a la altura del kilómetro 222 de la N-430, dentro del término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha han señalado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a la 16.09 horas.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil y una ambulancia de urgencias.