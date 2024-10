Farcama 2024 abre sus puertas animando a visitantes a calzarse "paraguas y chubasquero" para comprar artesanía de CLM

Francia será el país elegido para celebrar Farcama Primavera en 2026, según ha deslizado García-Page

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 43 edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) ha abierto sus puertas este jueves en el parque de la Vega con 152 estand y cuatro días por delante para que visitantes y toledanos compren productos artesanos de la región sin miedo a calzarse "paraguas y chubasquero", ya que hay previsión de lluvia.

"Salgamos a comprar con paraguas y chubasquero", ha animado la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, que ha realizado este ofrecimiento durante la inauguración oficial de esta edición, que contará con un día menos, al no poder abrir sus puertas este miércoles por las fuertes rachas de viento que se dieron en la ciudad.

"Un día después, con la misma ilusión", ha afirmado Franco, que ha señalado que mirarán al cielo durante estos días porque "apuntan lluvias".

Franco ha destacado que, si artesanos del mundo exponen sus piezas en lugares donde "un día llueve y otro también", y "tiran de paraguas y chubasquero", por qué no lo van a hacer toledanos y visitantes en un fin de semana.

La titular de artesanía en la región ha celebrado la fórmula público-privada en el planteamiento de la feria, deseando "muchos éxitos" a los artesano,s a pesar de "haber empezado un día tarde", deseando que sea "un fin de semana de mucho apogeo comercial".

FARCAMA PRIMAVERA 2026, EN FRANCIA

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, que ha recordado que Farcama Primavera 2025 se celebrará en Oporto, ha abierto la puerta a que la edición de 2026 se celebre en Francia, lo "más al sur que podamos".

También ha tenido mención especial al viento que ha truncado un día de feria y el aguante del sector artesano respecto a esta dificultad, parafraseando al exprimer ministro de Reino Unido Winston Churchill. "La cometa, para elevarse en la tormenta, se eleva contra el viento, no a favor, y vosotros os habéis elevado en esta 43 edición".

MUSEO EN ABDÓN DE PAZ

De su lado, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha recordado que, dentro del proyecto 'Toledo Emerge' que recuperará cinco inmuebles abandonados en el Casco Histórico, en colaboración con la Diputación y la Junta de Comunidades, uno de ellos, el situado en Abdón de Paz, se convertirá en el Museo de la Ciudad y la Provincia, "un museo vivo, en el que tenga también espacio la artesanía toledana, la espadería y el damasquinado, así como la cerámica".

Velázquez ha puesto en valor que la ciudad se convierta en la "capital europea de la artesanía" en estos días, dirigiéndose al presidente de los artesanos para recordarle que el año que viene estarán en contacto para ver si la feria se puede celebrar en la zona de la Vega, donde esperan que terminen unas obras para hacerla "más accesible y más humana".

HUECO EN LA WEB DE LA DIPUTACIÓN

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo ha avanzado que la web de la Institución ofrecerá una pestaña específica dedicada a la artesanía de la provincia de Toledo, para darle una mayor relevancia y difusión.

También ha destacado la iniciativa de talleres de artesanía de la Diputación para que los visitantes elaboren piezas con sus propias manos, entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre, que una vez culminen, se prolongarán con una degustación de los productos típicos de los Montes de Toledo. "Defender, por tanto, nuestra forma de ser y sentir es apoyar nuestra artesanía", ha destacado Cedillo.

QUE LOS TOLEDANOS NO SE ARRUGUEN

De su lado, el presidente de Fracaman, Roberto Perea, ha animado a visitar la feria --"que los toledanos no se arruguen, que no se queden en casa si ven alguna nube de más"-- reconociendo que en su trayectoria ha visto casi de todo, pero no se imaginaba que un huracán venido del otro lado del Atlántico iba a afectar al desarrollo de la misma.

Tras reconocer la influencia de las diferentes ayudas de las que goza el sector de la artesanía, ha señalado que vive su "momento dulce", su "época dorada", con su presencia en diferentes citas internacionales en Lisboa, París o Milán, así como de carácter gastronómico, tales como Madrid Fusión.

EL VIENTO MARCA EL INICIO DE LA FERIA

La cita de los artesanos castellanomanchegos se prolongará durante cuatro días hasta este domingo, al contar con un día menos de lo previsto, ya que el comité organizador de la feria decidió suspender la inauguración y la actividad de la primera jornada a causa de la previsión meteorológica de fuertes vientos, que además obligó a cerrar parques y jardines en la ciudad.

Concretamente, este miércoles el pórtico inaugural de la Feria tuvo que ser retirado tras quedar destrozado por las intensas rachas de viento que se produjeron por la mañana en la capital regional.

Entre los atractivos y novedades de la misma destacan un espacio para artesanos jóvenes, el festival 'Farcama Suena', y una jornada de encaje de bolillos, en la que se darán cita unas 120 encajeras.

La edición de 2023, que contó con seis días de feria, se cerró con más de 124.700 visitas registradas y alcanzó cerca de 600.000 euros de cifra de negocio.