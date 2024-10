Feijóo ofrece desde Letur su "colaboración institucional, compromiso político y unidad" ante la DANA

El líder del PP anuncia una respuesta positiva de las instituciones europeas ante su petición de ayudas para paliar los daños

LETUR (ALBACETE), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha transmitido su voluntad de ofrecer "colaboración institucional, compromiso político y unidad" desde su formación política, ante los efectos de la DANA.

Así se ha expresado durante su visita al municipio de Letur (Albacete) donde, acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha conocido de primera mano los daños causados en el municipio por las fuertes lluvias torrenciales que han ocasionado hasta el momento un fallecido y cinco personas desaparecidas.

Además, el líder de la oposición ha señalado que, tras su solicitud de este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, ha recibido una respuesta positiva "comprometiendo ayudas para paliar los daños y también ayudas para reconstruir las infraestructuras afectadas".

"Estoy convencido que habrá ayudas, estoy convencido que Europa va a responder, y esas ayudas, más las del Gobierno central, más aquellas que podamos disponer de otras administraciones públicas, tienen que ir a paliar, insisto, los daños y la reconstrucción", ha declarado Feijóo.

El presidente del PP ha transmitido su pésame ante las víctimas mortales, reconociendo que aún no se cuenta con "un número definitivo de fallecidos". "Me temo que va a haber malas noticias en los siguientes días", ha afirmado, señalando su temor a que el balance de víctimas siga aumentando y destacando en el ámbito de los daños materiales, que serán "no sólo meses, sino años de trabajo de reconstrucción".

Núñez Feijóo ha transmitido su agradecimiento al presidente autonómico Emiliano García-Page, por su "relación cordial y, sobre todo, altura de miras, que hay que tener siempre en política, pero más en momentos especiales".

El presidente del PP ha señalado que los presidentes autonómicos del Partido Popular, hayan sido afectados o no por la DANA, se pondrán a disposición de los territorios damnificados.

GARCÍA-PAGE RECLAMA "EL CONCURSO DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS"

En el mismo sentido, Emiliano García-Page ha reclamado "el concurso de todas las fuerzas políticas", no solo ante "el drama" sino también "en la reconstrucción".

El mandatario autonómico ha celebrado que "los niveles de coordinación entre las distintas administraciones están siendo, sinceramente, muy eficaces, óptimos".

Por otra parte, ha indicado que, a pesar de la llegada de la noche, los servicios de emergencias continuarán las labores de búsqueda y rescate, augurando que será así durante los próximos días.