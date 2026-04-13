La Feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha acoge a 380 profesionales y 21 compañías en su XXX edición

Presentación de la Feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha dado inicio en el Teatro Circo de Albacete la programación de la XXX edición de la Feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha, a la que acuden 380 profesionales y 21 compañías del 13 al 16 de abril para promocionar sus proyectos y obras ante organizadores culturales y empresas de toda la región.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado que el evento supone "un escaparate" por el que a lo largo de todas sus ediciones han pasado más de 600 compañías de artes escénicas convirtiéndose "en un referente nacional" de promoción cultural.

"Los gestores culturales pueden ver lo mejor que tenemos ahora mismo en el mercado para realizar sus propuestas de cara a sus municipios e instituciones", ha explicado la viceconsejera, recordando que la feria también cuenta con la puesta en escena de diferentes obras artísticas, encuentros empresariales para poner en contacto a promotores, directores y artistas y un homenaje a los fundadores de la iniciativa, surgida en los años noventa en Puertollano.

El concejal del equipo de Gobierno, Alberto Reina, ha apuntado que Albacete "tiende la mano" a una feria que ayuda a "dinamizar la ciudad" a través de la cultura y el encuentro empresarial, ofreciendo para ello el centro José Saramago, la Filmoteca, el Teatro Circo o las calles de la misma ciudad tanto para promotores y profesionales como para el público que se acerca a disfrutar del evento.

Desde la organización de la Feria, el actor y director teatral, Antonio Campos, ha explicado que esta última edición "trae estrenos, showcases, circo, danza y música" que sitúan al evento "en el epicentro" de las artes artísticas de España, ofreciendo las últimas tendencias y modas.

"Estamos en un mercado en el que prima la novedad y que capta el pulso de la sociedad y hacia dónde respira", ha detallado Campos. "Es un arte vivo en el que nos nutrimos de conversaciones y las energías que se mueven". ha remarcado el organizador.

Desde este lunes al jueves, la Feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha dispondrá de diversos pases, abiertos al público, para obras como 'Olvido Flores', 'Objetuario', 'Penélope', 'Nilu', 'Kairós', 'Sum', 'Inteligencia Artificial',' Las voces de Cervantes' o 'El Piano de Pandora'.