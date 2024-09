El festival GinetaRock celebra su XVI edición este sábado con bandas como Myrath, Saratoga y Avalanch

ALBACETE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha acogido la presentación de la XVI edición del festival GinetaRock, que se celebrará el próximo 28 de septiembre en el Recinto Salón Municipal de La Gineta, "convertido en el único evento de estas características en la provincia y en uno de los pocos del panorama nacional".

Así lo ha anunciado el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora, junto al alcalde de la localidad, José Sánchez; al concejal del área, Fernando Rodríguez; y al director del festival, Demetrio Ortiz, coincidiendo todos en señalar que se trata de un festival plenamente consolidado y convertido en un referente de la música rock y heavy metal, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Organizado por la Asociación Rock Corazón de Metal con el apoyo del Ayuntamiento local, este año ha contado también con el respaldo económico del Gobierno provincial a través de una ayuda por valor de 3.000 euros, en línea con el esfuerzo que éste viene realizando para dinamizar la cultura a través de iniciativas de diferente calado.

Felicitando tanto a la asociación como al Consistorio por impulsar esta cita musical con la que no sólo se amplía la oferta cultural y festivalera de la localidad y de la provincia, sino que se visibiliza La Gineta y todo su potencial, Zamora ha destacado "el gran equipo" que forman las instituciones públicas y el tejido asociativo, y ha reiterado el compromiso de la Diputación en esta materia y con este festival, apuntando que la institución provincial estará al lado de cada localidad que decide impulsar iniciativas como ésta que vienen a favorecer el desarrollo rural, dinamizan la economía local y llenan de vida nuestros pueblos.

Asimismo, se ha referido a la gran variedad de festivales que conviven en la provincia, y ha destacado que también se han convertido en un atractivo turístico, al tiempo que ha querido poner el foco en la singularidad y el valor diferencial de GinetaRock, "que consigue movilizar a un importante volumen de público cada año, que viene desde diferentes puntos de la geografía para disfrutar de estos grupos".

SE ESPERAN UNAS 1.500 PERSONAS

Por su parte, el alcalde ha agradecido el esfuerzo que realiza la asociación y también la colaboración de la Diputación, apuntando que esta última "va a ser un impulso", y ha explicado que este evento nació "con el compromiso de llevar a La Gineta al mapa nacional del heavy metal y lo estamos consiguiendo". De hecho, este año, se esperan más de 1.500 asistentes, lo que repercute en la hostelería y la restauración local, tal y como ha remarcado, afirmando que "es un motor económico para el municipio".

Además, ha explicado que el Ayuntamiento viene aportando en torno a 15.000 euros para el desarrollo de este evento, en el que ha destacado "el buen ambiente que impera y su carácter propio y diferencial", al tiempo ha asegurado que no es sólo un evento cultural, "sino una cita que la localidad vive con intensidad", y ha remarcado que existe un importante despliegue en materia de seguridad.

En esta línea, el concejal de Cultura, Fernando Rodríguez, se ha referido a ese buen ambiente y a la calidad del cartel, apuntando que esto es una garantía para que tanto el público como los vecinos y vecinas disfruten.

DIEZ BANDAS, ENTRE ELLAS, LA MÍTICA MYRATH

Finalmente, el director del festival y presidente de la Asociación Rock Corazón de Meta, Demetrio Ortiz, ha explicado los detalles de esta cita, que contará con diez grupos reconocidos, como la banda Myrath, que sólo actuará en este festival en España; o las míticas Saratoga y Avalanch, que lo harán dentro de su gira por el 30 aniversario, así como otras también reconocidas: Celtibeerian, Dragonfly, Mind Driller, Death and Legacy, Khëlleden, Injector y Okkultist.

Este evento, cuya inicio está programado para las 16.15 horas (aunque la apertura de puertas será 30 minutos antes) cuenta con zona de acampada, foodtrucks, una área de descanso bajo el sugerente nombre de 'The rest of odin', talleres de pintura y stand de firmas by TNT Rock, en el que los aficionados podrán obtener este recuerdo de sus grupos favoritos. Pudiéndose conseguir todavía algunas entradas a través de la web del propio festival.

Todos los asistentes han animado a la ciudadanía a disfrutar de esta cita con la mejor música heavy metal.