El Festival de Teatro Clásico de Chinchilla celebra su XXX aniversario con 12 actuaciones y dos estrenos

Festival de Teatro Clásico de Chinchilla - TURISMO C-LM

ALBACETE 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cultura de Albacete, Miguel Zamora, ha presentado este martes en el palacio provincial la XXX edición del Festival de Teatro Clásico de Chinchilla que contará con dos estrenos y un total de 12 actuaciones repartidas del 19 al 28 de junio.

Zamora ha recordado que el festival es uno de los puntos "más potentes" del consorcio Cultural Albacete, logrando que el evento se haya "consolidado como uno de los festivales de teatro clásico más importantes" del país y que este año llega "con otra vuelta de tuerca" con "más calidad y actuaciones". El delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, ha enfatizado el apoyo del Gobierno regional, que colabora con el evento, para lograr 10 días de actividades culturales que impulsan a través del arte una iniciativa que ha alcanzado reconocimiento internacional.

El director del Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, ha desgranado la programación, que arranca con 'Las Voces de Cervantes', donde se une "música, pintura y texto dramático" en la obra de Silvia Nogales. El 20 de junio, el alcalde de Chinchilla, Francisco Morote, ha reseñado que el municipio disfrutará de una actuación en la calle con el paseo de 'Quimera'. El festival albergará también las obras 'El Avaro de Molière', 'La Dama Boba' o 'Macbeth', además de los estrenos de 'La Saeta del Quijote' y 'Medea', esta última realizada por la primera promoción de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla-La Mancha. También habrá una función especial de 'El Buscón' como homenaje al 400º aniversario de la obra de Cervantes.

Morote ha apuntado "que no es fácil cumplir 30 años dando espectáculo a la provincia de Albacete y sus alrededores", pero como homenaje a la trayectoria del festival este año han puesto sus esfuerzos para hacer una edición especial. Por esta misma razón, se publicará un sello conmemorativo por Correos dedicado al Festival de Teatro de Chinchilla y confían en que el segundo sábado del evento se despliegue una recreación del Siglo de Oro en el municipio, según ha detallado la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Emilia García.