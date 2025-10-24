Firmados los convenios para el transporte metropolitano de Toledo, que incorpora el servicio del área de Sonseca

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, junto a los alcaldes firmantes de los conenios del transporte metropolitano. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Toledo ha aprobado en Junta de Gobierno la firma de los convenios de colaboración económica con los municipios integrados en los servicios de transporte público interurbano de personas viajeras del Área Metropolitana de Talavera de la Reina y del Área Metropolitana de Toledo, incluyendo como principal novedad la incorporación del nuevo servicio correspondiente al Área de Sonseca.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, acompañada del vicepresidente primero de Cooperación, Jesús Guerrero, ha suscrito los correspondientes convenios con los responsables municipales de los pueblos beneficiados, resaltando que "el conjunto de los convenios supone una inversión global de 344.784,55 euros, destinados a mejorar la movilidad, la seguridad viaria y la calidad de vida de los vecinos de las localidades integradas en estos sistemas de transporte, reafirmando el compromiso de la Diputación con el desarrollo equilibrado del territorio y el apoyo a los municipios toledanos".

La principal novedad de esta anualidad es la firma del nuevo convenio correspondiente al Área Metropolitana de Sonseca, que incluye a los municipios de Ajofrín, Burguillos, Mazarambroz y Sonseca, ha informado la Diputación de Toledo en un comunicado.

La institución destina una aportación total de 61.307,92 euros. En el caso del Área Metropolitana de Talavera de la Reina, la serán 41.388,61 euros para los ayuntamientos de Mejorada y Segurilla, que forman parte de este sistema de transporte. La ayuda provincial cubrirá el 95% de la aportación municipal establecida en el convenio suscrito con la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, facilitando así el mantenimiento del servicio de transporte interurbano que conecta ambos municipios con Talavera de la Reina.

Los alcaldes han mostrado su satisfacción por la renovación de este acuerdo, que garantiza la continuidad de un servicio esencial para el desplazamiento diario de cientos de vecinos por motivos laborales, educativos o sanitarios.

Asimismo, la Diputación mantiene su colaboración con los municipios del Área Metropolitana de Toledo, de la que forman parte Argés, Bargas, Cobisa, Nambroca y Olías del Rey, destinando 242.088,02 euros a la financiación del servicio de transporte público interurbano que conecta a distintos municipios con la capital regional.

Con este acuerdo, los ayuntamientos dispondrán de un apoyo financiero que cubrirá el 95% del coste de su participación en el sistema metropolitano, garantizando así la continuidad del servicio y la mejora de las conexiones con Toledo y entre los municipios de la comarca.

La presidenta de la Institución provincial ha destacado "que invertir en transporte público es invertir en igualdad de oportunidades, en seguridad vial y en sostenibilidad".

Por su parte, el vicepresidente ha incidido en que "la Diputación está al lado de los pueblos, ayudando a que sus vecinos puedan desplazarse de forma cómoda, segura y asequible, facilitando su vida diaria y fomentando un desarrollo territorial más cohesionado".

Los municipios beneficiarios han recordado que estos convenios son fruto del trabajo conjunto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos, en el marco del programa Astra de transporte metropolitano.