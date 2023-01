Fiscal mantiene seis años de cárcel para dos autores de apuñalar a otro con el que estuvieron en un bar de Yunquera

GUADALAJARA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Guadalajara en el que la Fiscalía ha acusado a dos varones de un homicidio en grado de tentativa en Yunquera de Henares (Guadalajara) por el presunto apuñalamiento de una tercera persona, ha quedado visto para sentencia manteniendo el Ministerio Fiscal la petición de pena de seis años de cárcel para cada uno de los procesados, por entender que habían apuñalado a W.M.A. el 30 de junio de 2020 "de común acuerdo". No obstante, los acusado no han reconocido los hechos.

Una vista que se ha prolongado unas tres horas y en la que los acusados, A.R.D.M. y a N.V.V. han sido parcos en sus declaraciones, respondiendo solo a las preguntas de sus letrados y desvinculándose en ambos casos de su implicación en el apuñalamiento de W.M.A., en un caso siendo la mano ejecutora y en el otro por ser el que había hecho las indicaciones para ello.

Así, ninguno ha reconocido en ningún momento su participación en el apuñalamiento de la víctima, aunque ambos han coincidido en reseñar que antes de producirse este hecho estuvieron en un bar de Yunquera junto a W.M.A. y otro compañero de piso llamado Vicente. Han relatado que empezaron a beber alcohol y "ahí empezó la movida y nos fuimos a casa", dijo Alejandro, quien, en su último turno de palabra, ha insistido en que cuando volvieron a casa, W.M.A. saltó la valla y que pegó a uno de ellos y que luego llamaron a la ambulancia tras hacer a la víctima un torniquete.

Por su parte, el otro procesado, N.V.V., al que el Ministerio Fiscal acusa de hacer indicaciones a A.R.D.M. para agredir a W.M.A. con intención de matarle y de pasarle la navaja para que arremetiera contra la víctima, también se ha limitado a señalar que estuvieron en un bar y que bebieron alcohol, y que la víctima llegó a casa y se saltó la valla y pegó a Vicente y tuvo "un forcejeo" con el otro acusado, y luego llamaron a la ambulancia.

N.V.V. ha negado en su escueta declaración a preguntas de su letrada que agrediera a W.M.A., en una vista en la que la víctima, sin ver a los acusados, de los que separaba un biombo, ha coincidido también en que antes de ser apuñalado había estado con ellos tres en un bar tomando cerveza y que luego regresó al chalé con ellos para coger las maletas y marcharse de allí y que al llegar tuvo un intercambio de palabras con A.R.D.M y que discutieron, aunque no ha recordado la razón.

También ha dicho que N.V.V. le pasó a A.R.D.M la navaja con la que fue atacado, y que después, pese a las heridas, salió corriendo. "Cuando me acuchillo salí corriendo de ahí. No pensé que me iba a atacar, fue inesperado", ha dicho, y acto seguido saltó la valla y fue atendido por unos vecinos que vieron sangre.

Según W.M.A, los acusados se miraban y se hacían señas antes de que fuera agredido, momento tras el cual salió gritando y pidiendo auxilio. "No recuerdo más", ha precisado, tras señalar a preguntas del Ministerio Fiscal que a raíz de esta agresión sufrió una lesión grave en el abdomen, concretamente en el costado izquierdo, de la que fue intervenido teniendo que quitarle unos centímetros de intestino delgado, y otra leve, en el tórax.

W.M.A. ha asegurado, a preguntas de los abogados de la acusación, que desconocía la razón por la cual le habían apuñalado, insistiendo en que él ya se iba de esa casa con sus maletas, que tenía preparadas ya para ello, insistiendo en que no tuvieron una fuerte discusión.

TESTIGOS

También ha declarado Vicente, que vivía en la casa con ellos; y ha dicho que la víctima ya había discutido en el bar con el camarero y que al llegar a la casa le dio un puñetazo y le rompió un diente, pero no sabe qué ocurrió después, aunque tras ver sangre llamó al 112 y a la Policía

En su declaración, los guardias civiles que recibieron el aviso en la central por agresión con arma blanca han dicho que vieron salir a alguien de la casa donde ocurrieron los hechos con bolsas que les dijo que eran de basura pero que luego eran enseres del agredido.

También los vecinos que atendieron a la víctima han apuntado que mientras le prestaban atención habían visto entrar y salir gente, alguno con bolsas, y que habían tirado algunos cubos de agua.

En cuanto a los peritos que realizaron el informe sanitario, han determinado que la víctima había sufrido una herida penetrante y otra superficial con secuelas. Y uno de ellos ha reconocido, a preguntas de Fiscalía, que si no le hubieran intervenido inmediatamente, el agredido podría haber fallecido.

HECHOS ACREDITADOS PARA LA FISCALÍA

Así, el Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, asegurando que ha quedado acreditado que los dos acusados, "de común acuerdo", agredieron a la víctima, aunque el autor material solo fuera uno de ellos, y que lo hicieron con la voluntad de acabar con su vida.

Por su parte, sendas defensas han mantenido la petición de libre absolución para los acusados, entendiendo que se habían producido muchas contracciones por parte de la víctima, asegurando una de ellas que su testimonio "no es de fiar" y que los hechos de los que se acusa a sus defendidos no quedan acreditados.