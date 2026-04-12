La Fiscalía pide dos años y medio para el presunto autor de dos agresiones racistas en Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete va a juzgar este próximo martes, 14 de abril, a F.J.R.F, acusado de protagonizar dos agresiones racistas en la estación de autobuses de Albacete y resistirse a los agentes de policía que lo intentaron detener, delitos por los que la Fiscalía ha pedido dos años y medio de prisión.

Según relata el escrito de la acusación, que recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en mayo de 2022, cuando el acusado se encontraba en la estación de autobuses de Albacete e increpó con insultos racistas a una mujer de 60 años y etnia gitana, que se dedicaba de forma habitual a vender pañuelos en el lugar.

La víctima se había acercado a una pasajera para ayudarla a subir su maleta al autobús cuando el acusado la llamó "gitana de mierda" y aseguró a la pasajera que ésta pensaba engañarla. Tras esto, el procesado se abalanzó sobre la mujer que había insultado y la golpeó contra una mesa antes de que pudiera pedir ayuda y ser auxiliada por los empleados de la estación.

Después de agredir a la anciana de etnia gitana, el mismo acusado se acercó a otra mujer de etnia rumana que también estaba en la estación, arrebatándole el móvil para tirarlo al suelo y después patearlo.

Cuando la Policía Nacional llegó al lugar e intentó que el procesado se identificara, emprendió su huida y arrojó una papelera de metal contra los agentes durante la persecución, forcejeando con ellos cuando le dieron alcance.

Una vez ya en el vehículo policial, el detenido desencajó dos puertas traseras y fracturó una mampara de seguridad a patadas. En el calabozo continuó su actitud agresiva, golpeando paredes y realizando pintadas con sus propias heces.

Además del tiempo de prisión, la Fiscalía también ha solicitado que el acusado pague indemnizaciones a la primera víctima y a la compañía de seguros de la Policía, que ascienden a unos 4.500 euros.