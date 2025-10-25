'FiveCLM Summit', un evento referente en innovación, inversión y networking, se celebrará en Toledo en diciembre

TOLEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que los próximos días 10 y 11 de diciembre se celebrará el 'FiveCLM Summit', un evento referente en innovación, inversión y networking que reunirá a las 100 'startups' seleccionadas en los dos 'Open Call' del programa FiveCLM, así como a representantes institucionales, empresas tractoras, inversores y líderes empresariales para compartir soluciones tecnológicas que están marcando el futuro en el ámbito digital y tecnológico en la región.

Con el lema 'Conectando talento y tecnología en Castilla-La Mancha', FiveCLM Summit, evento impulsado a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se posiciona como una cita obligada para el ecosistema emprendedor, innovador y tecnológico de la Comunidad Autónoma, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante dos jornadas, que se celebrarán en Toledo, los asistentes tendrán la oportunidad de compartir conocimientos, experiencias y proyectos que pongan de relieve cómo la tecnología, la sostenibilidad y la colaboración público-privada y entre instituciones están impulsando una transformación digital real en Castilla-La Mancha, especialmente en sectores productivos que son estratégicos para el Ejecutivo del presidente García-Page.

El evento combinará mesas redondas temáticas, 'pitchs' de 'startups' (presentaciones de las ideas y/o proyectos) de las empresas participantes en las dos convocatorias de FiveCLM y espacios de 'networking', todo ello diseñado para fomentar la conexión entre innovación, territorio y empresa. Además, se presentarán resultados y aprendizajes de las pruebas de concepto desarrolladas durante el año, junto con nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento dentro del ecosistema.

En resumen, FiveCLM se abre como un espacio de encuentro y reflexión para poner sobre la mesa la actualidad en materia de nuevas tecnologías, para dar la posibilidad de generar alianzas y como un lugar donde se podrá proyectar el impacto de la innovación regional en el futuro. En el encuentro se darán cita expertos en estas materias para completar y configurar un programa diverso que invita a descubrir cómo la tecnología también puede generar valor y vertebrar el territorio.

CINCO 'HUBS' TECNOLÓGICOS EN LAS CINCO PROVINCIAS DE LA REGIÓN

Esta iniciativa deriva de otro proyecto denominado 'FiveCLM', puesto en marcha por el Gobierno regional, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. Fue presentado por el consejero del ramo, Juan Alfonso Ruiz Molina, a inicios de año y se ha traducido en la apertura de cinco 'hubs', o centros de innovación, a razón de uno en cada provincia de la región.

La denominación de la actuación es Programa de Aceleración de Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación basados en Gemelos Digitales, iniciativa interregional liderada por Castilla-La Mancha junto con las comunidades autónomas de La Rioja, Navarra, Galicia y Extremadura, y con un presupuesto global de 23,7 millones de euros, financiado con fondos europeos denominados RETECH.

Cada uno de los centros está especializado en un área estratégica, todas ellas claves para el desarrollo económico de la región y que se traducen en la obtención de soluciones tecnológicas aplicadas a esos sectores por parte de las 'startups' participantes. Además, estos 'hubs' están ubicados en poblaciones con menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de hacer frente al reto demográfico en sus respectivas comarcas.

Los municipios donde están localizados estos centros son: Escalona (Toledo), especializado en las áreas de turismo y movilidad sostenible; Tarazona de la Mancha (Albacete), sector agroalimentario; Iniesta (Cuenca), sostenibilidad y energías verdes; Alcolea de Calatrava (Ciudad Real), salud digital y computación cuántica; y Humanes (Guadalajara), Smart Cities y sector industrial.