El fuego de El Recuenco sube a Nivel 2 tras la evacuación del municipio y confinar el de El Pozuelo

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GUADALAJARA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en El Recuendo (Guadalajara) ha escalado a Situación Operativa nivel 2 por la evacuación preventiva del municipio y el confinamiento preventivo de El Pozuelo.

Según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional se ha enviado un mensaje Es-Alert a los habitantes de la zona. El fuego ha sido detectado por un vigilante fijo a las 16.41 horas de este viernes.

En las labores de extinción trabajan 18 medios, cinco de ellos aéreos, y 13 terrestres.