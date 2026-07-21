En funcionamiento el último tramo de las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos de Toledo tras años parado

El alcalde, Carlos Velázquez, y la concejala de Obras, Loreto Molina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 21 Jul. (EU89RPA PRESS) -

El último tramo de las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos ya está en funcionamiento de forma definitiva desde esta misma mañana, tras varios años parado.

Durante este proceso de reparación, los trabajos han consistido principalmente en la sustitución de los pasamanos cerrados, los cuatro aros de arrastre y las cuatro correas poly-V, además de los dos peines de la placa superior, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, las obras han incluido el desmontaje y la limpieza del conjunto total de los peldaños y el desmontaje y la reposición de la cadena principal y de la cadena de peldaños.

La concejala de Obras y Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina, ha mencionado que "con esta puesta en marcha el Gobierno Municipal demuestra que era posible poner en marcha una actuación que llevaba años parada".

En este sentido, Molina ha destacado "la valentía de este Gobierno para enfrentarse a este problema, buscar el origen del mismo y darle solución".

Durante su visita, la edil ha recordado la complejidad de esta obra que, adjudicada en mayo del año pasado, se centró en evitar las inundaciones y filtraciones a la estructura que ocasionaban los problemas en las escaleras mecánicas y en los ascensores, generando molestias continuas en los viandantes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Toledo puso en marcha este último tramo de las escaleras mecánicas de manera provisional durante las festividades del Corpus Christi y de la celebración del Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario, "con el objetivo de facilitar la entrada y salida de viandantes a la ciudad".