Las galerías subterráneas del Torreón de Ciudad Real volverán a ser visitables tras solventar los problemas de humedad

CIUDAD REAL 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las galerías subterráneas del Arco del Torreón volverán a ser visitables desde este mes de octubre tras la intervención llevada a cabo por el Ayuntamiento de Ciudad Real para hacer frente a los problemas de humedades que habían causado su cierre al público.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y la concejala de Turismo, Cristina Galán, han visitado este miércoles las galerías para comprobar los trabajos que desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento se han llevado a cabo y que han supuesto un coste aproximado de 60.000 euros.

Galán ha destacado que se trata de "un recurso turístico bastante importante de la ciudad y que forma parte del Geoparque Volcanes de Calatrava", lo que hacía "imprescindible que la reapertura fuera cuanto antes".

Según ha explicado, al llegar el nuevo equipo de Gobierno se encontraron con las galerías cerradas por un problema de humedades, motivo por el cual se ha optado por habilitar el espacio "de otra forma" y realizar dos respiraderos para evitar la concentración de humedad.

La concejala ha subrayado que la reapertura era "muy demandada por los ciudadanos y por los guías turísticos" y ha mostrado su satisfacción porque "vamos a poder disfrutar desde este mes de octubre de nuevo con las visitas".

GRAN VALOR GEOLÓGICO E HISTÓRICO

La portavoz de los guías turísticos de Ciudad Real, Cristina Sánchez, ha celebrado la reapertura de las galerías, recordando que su cierre "había generado mucho interés entre los vecinos por volver a conocerlas".

Según ha explicado, desde que la UNESCO declaró Geoparque Volcanes de Calatrava a esta zona, "existe un gran interés por integrarlas en los paquetes turísticos y trabajar con el turismo geológico, por lo que su recuperación era muy necesaria".

Sánchez ha recordado que las galerías se encuentran en el espacio donde se levantaba el antiguo Alcázar de Ciudad Real, del que solo se conserva, además de las galerías, el arco de entrada al patio de armas del edificio y una muralla que se determinó que pertenecía al recinto fortificado.

Asimismo, ha destacado que estas galerías, además de su valor histórico, "tienen un importante valor geológico, ya que en sus muros pueden observarse los estratos volcánicos característicos de la zona del Campo de Calatrava".