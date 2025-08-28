Gálvez celebra su 'Refresco' de Ferias y anima a acudir a unas fiestas "con una variedad total" hasta el 31 de agosto

Celebración del 'Refresco' de la Feria y Fiestas en honor a San Agustín en la Plaza del Ayuntamiento de Gálvez (Toledo). - EUSEBIO GARCÍA/EUROPA PRESS

GÁLVEZ (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio toledano de Gálvez ha celebrado este jueves el día central de su Feria y Fiestas 2025 en honor a San Agustín. Una jornada en la que se han sucedido la misa en honor al patrón del municipio, la tradicional procesión y el emblemático 'Refresco'.

Este último supone un evento central de las fiestas y seña de identidad del municipio en el cual los vecinos y vecinas de la localidad se ha dado cita en la plaza del Ayuntamiento para disfrutar de comida y bebida en un ambiente distendido, acompañado por la actuación musical de la Banda Musical Cisneros, primero, y del grupo Coolores, tras la comida.

El alcalde de la localidad, Manuel Guillermo Fernández Lázaro-Carrasco, ha subrayado el peso de este evento, apuntando la peculiaridad de que "todo gira en torno a la plaza, con las orquestas, con verbenas populares".

"Es curioso que la plaza siempre está llena, primero de gente más madura y luego de la gente joven, hasta que encontramos la madrugada", ha señalado en declaraciones a Europa Press el primer edil de Gálvez.

Fernández Lázaro-Carrasco ha reivindicado la programación de estas ferias, realizada con el objetivo de ofrecer "una variedad total en estas fiestas".

En este sentido, ha defendido que "es una fiesta bastante completa donde intentamos que sean fiestas populares y que todo el mundo encuentre su hueco, su hobby, su momento, dentro de estos cinco días apasionantes".

Tras el chupinazo celebrado este miércoles y los actos centrales del jueves, las fiestas de San Agustín continuarán a lo largo del fin de semana. "No nos van a faltar los toros, la suelta de vaquillas, nuestros desfiles de carrozas, nuestros Grand Prix, nuestras exposiciones culturales de pintura", ha apuntado el primer edil.

Este viernes, tendrá lugar la entrega de premios deportivos y la celebración del novedoso Grand Prix, en el que varios equipos competirán en un intrincado circuito de habilidad. Por la noche, tendrá lugar el Gran Desfile de Carrozas, encabezado por 'Entranze' y en el que participarán las Reinas y Damas 2025.

El sábado 30 será el turno del Festival Taurino en la Plaza de Toros, "con un festival fabuloso donde viene el Cid, este gran matador de toros", según apunta el alcalde, y al que acompañarán Carlos Aranda y el novillero toledano Esteban Gordillo.

Finalmente, el domingo, tras una intensa programación de actividades destinada a los más jóvenes, las fiestas concluirán con el tradicional cántico 'Pobre de mí' en la Plaza del Ayuntamiento, despidiéndose de la festividad hasta el próximo año.