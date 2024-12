Gamarra dice que Pedro Sánchez "no puede pretender tener impunidad en una democracia": "Nadie está por encima de la ley"

TOLEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "acorralado por la corrupción" y "no puede pretender tener impunidad en una democracia". "Nadie está por encima de la ley", ha apostillado.

Así lo ha indicado durante el encuentro de Navidad del PP de Toledo, junto al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente provincial del PP de Toledo y alcalde de la capital, Carlos Velázquez; y la presidenta de la Diputación Provincial, Concepción Cedillo, entre otros dirigentes del PP castellanomanchego.

"Hoy hemos visto cómo el Partido Socialista hace un llamamiento a la izquierda valiente y define como valiente toda esta corrupción. Sería la izquierda imputada en cualquier caso, no la izquierda valiente, porque no hay nada más cobarde que la huida hacia adelante que ha emprendido Pedro Sánchez", ha manifestado Gamarra.

A su juicio, es "pura cobardía" no asumir responsabilidades ante "la situación de corrupción a la que está sometiendo a nuestro país". "Es pura cobardía tener una estrategia de defensa perfectamente coordinada con quien fue su número dos, el señor Ábalos, que demostró el pasado jueves seguir siendo un perfecto número dos y echar la culpa a un asesor y decir que ellos nada tienen que ver con todo esto".

Y, según ha dicho la portavoz 'popular', es "una absoluta cobardía decir que están siendo perseguidos". "No, no están siendo perseguidos, son los hechos, es el Código Penal. Al final es el Estado de Derecho en el que todos los españoles somos iguales ante la ley, lo que se está produciendo en España, ni más ni menos".

Dicho esto, ha lamentado que "en esta última semana hemos pasado de Pedro Sánchez diciendo '¿Me persiguen?'", a hoy la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "diciendo 'Van a por ti, Pedro Sánchez, sé valiente'".

"No, no, no. Aquí lo que hay es el Estado de Derecho y el principio básico en el cual nadie está por encima de la ley. Pedro Sánchez no puede pretender tener impunidad en una democracia. Y eso es lo que estamos viviendo", ha recalcado.

Y todo esto se produce --asegura-- en una semana que viene marcada "por la corrupción que acorrala a Pedro Sánchez". Pero "otra España es posible", ha apuntado la secretaria general del PP.

Esta semana judicial es "el infierno antes de la Navidad" de Pedro Sánchez. "Tenemos actividad en el Tribunal Supremo. Aldama y Koldo tendrán que declarar, pero también en Plaza de Castilla. La mujer del presidente del Gobierno y esa asesora que, en vez de dedicarse a otras tareas de asesoramiento, ha estado prestando asesoramiento particular en los negocios particulares de la mujer del presidente del gobierno".

"Podemos decir claramente que en la corrupción que acorrala a Pedro Sánchez, el Gordo de quién es el más corrupto, va a estar muy repartido, tan repartido como el Gordo de la Lotería de la Navidad".

Así, según ha advertido la portavoz del PP, mientras Pedro Sánchez tiene su cabeza única y exclusivamente puesta en su defensa judicial ante la "corrupción" y en cómo conseguir "un poquito más de oxígeno" de sus socios "a base del engaño", el Partido Popular lo que lleva al Senado y al Congreso son beneficios fiscales para los jóvenes y un marco fiscal que proteja a todos aquellos españoles que sufrieron la tragedia de las riadas y de la Dana en el mes de octubre.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Sobre la Conferencia de Presidentes del pasado viernes, Gamarra ha manifestado que "Pedro Sánchez no buscaba ningún acuerdo". De hecho, ha añadido, la celebración de la Conferencia de Presidentes se lleva a cabo por la reclamación judicial de los presidentes de muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

"Mo buscó ningún acuerdo porque llegó con una carpeta vacía de propuestas, vacía de acuerdos y llena de folios en blanco. Ni tan siquiera Pedro Sánchez se dignó a contestar a todos y cada uno de los presidentes del gobierno que habían intervenido", ha afeado.

Y "salió corriendo", ha aseverado la dirigente del PP, porque la cabeza de Pedro Sánchez "no estaba en la Conferencia de Presidentes". "Su cabeza estaba única y exclusivamente en su defensa judicial ante la corrupción y lo que estaba ocurriendo en Suiza".