Gamarra pide a Page que no consienta "la desigualdad" que Sánchez quiere instaurar a través del cupo catalán

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este lunes al presidente regional y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "pase de las palabras a los hechos", ya que los votos de los castellanomanchegos no deben servir para consentir "la desigualdad" que Sánchez quiere "instaurar a través del cupo catalán para que Sánchez siga en La Moncloa".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con el presidente regional del PP, Paco Núñez, y los presidentes provinciales del PP de Castilla-La Mancha en Toledo.

"Esa es la valentía, los hechos", ha destacado, señalando que a Page "le gusta poco" recordar que los ocho votos que los ciudadanos le dieron al PSOE de Castilla-La Mancha "no eran para pagar el alquiler de Moncloa", sino para "garantizar la igualdad de los españoles".

Gamarra ha censurado que García-Page "no hace nada" porque ya ha dejado claro que estos diputados socialistas "harán lo que Sánchez diga".

La secretaria general del PP ha recordado que todos los ciudadanos que votaron a Paco Núñez "confiaron en que el PP bajaría los impuestos", por lo que si Page "solo sabe gobernar a base de subir los impuestos, exprimir a los ciudadanos y restar competitividad a Castilla-La Mancha no significa que eso sea lo que tiene que hacer todo el mundo".

A su juicio, según ha informado el PP en nota de prensa, García-Page "busca que no se pueda comparar las políticas que funcionan con las políticas que no funcionan, que son las de Page subiendo impuestos y restando competitividad a las empresas de Castilla-La Mancha", ha afirmado Gamarra.

Por ello, ha dicho que "le iría mejor" si en lugar de pedir que no se bajen impuestos hiciera lo que los presidentes autonómicos del PP porque "los ciudadanos no necesitan más sablazos", sino "dirigentes que hagan la vida más fácil". "Mientras Page iba a La Moncloa, Sánchez acababa de subir el IVA de los alimentos de primera necesidad a los castellanomanchegos. Page no hizo nada, callar, pedir que no se puedan bajar los impuestos en España", ha concluido.

PAGE MÁS CERCA DEL SANCHISMO

De su lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha asegurado que "hoy vemos" a un Pedro Sánchez que "cada vez se aleja más de la gente" y a un Emiliano García-Page que "se acerca cada vez más al sanchismo".

Ha calificado esta situación como una "mala noticia para la Democracia y para el futuro de España y de los castellanomanchegos" y ha señalado que hay "dos modelos de hacer política", que se está constatando a nivel "nacional, autonómico y municipal por parte de los dos grandes partidos".

"Hay un partido que tiene como prioridad a España y a los españoles, a Castilla-La Mancha y a los castellanomanchegos, que es el PP de Alberto Núñez Feijóo", ha dicho, frente a un partido en el que "la prioridad son ellos mismos, como es el PSOE de Sánchez y de Page".

Núñez ha añadido que mientras el PP y Feijóo hace propuestas que piensan en la gente, se ve un PSOE en el que el único objetivo es "salvar a Sánchez" y "cómo seguir gobernando", al igual "que sucede en Castilla-La Mancha con Page".

Así, ha puesto en valor que Feijóo está liderando temas como la seguridad, la inmigración, la vivienda o el futuro de los jóvenes, así como en materia de conciliación para "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

LOS DIPUTADOS "SON DE PAGE"

Ha aseverado que la política de Sánchez es "la de mantenerse anclado a La Moncloa", al igual que la de Page es "anclarse al Palacio de Fuensalida, a costa de lo que sea", ya que el PSOE "para poder mantenerse en el poder" ha concedido una Ley de Amnistía que rompe el principio de igualdad y un cupo separatista para que el "independentismo obtenga el dinero del conjunto de los españoles".

El presidente regional del PP ha recordado que, si todas estas medidas salen adelante, así como la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana de la mano de Bildu, no solo es "por los siete votos de Junts, sino por los ocho votos de Page".

"Claro que los diputados son de Page, hasta el punto de que peleó en las listas para quitar de los principales puestos a los sanchistas", ha incidido, por lo que estos "no son diputados cualquiera".

Núñez ha lamentado que "vivimos una España que está en peligro, con una Democracia atacada por el PSOE y con un momento de tensión política sin igual provocado por Pedro Sánchez" y esa "es la realidad".

Y, frente a esto, "lo que está claro es que hay una alternativa política lista que lidera Feijóo" con una oposición firme al sanchismo.