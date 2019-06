Ganemos Toledo se reinventará tras el verano y aboga por reconstruir el espacio de la izquierda

Actualizado 10/06/2019 12:58:59 CET

TOLEDO, 10 Jun.

El concejal en funciones de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Toledo, Javier Mateo, ha anunciado que Ganemos Toledo se va a reinventar y reorganizar a la vuelta del verano porque quiere seguir siendo "el espacio en el que una buena parte de la gente que entiende la política de otra manera tenga un referente". "No vamos a desperdiciar toda la red que hemos tejido de colaboraciones con entidades y espacios de trabajo. Que nadie lo dude", ha dicho.

En rueda de prensa para hacer un pequeño balance de legislatura y despedirse de los periodistas que habitualmente cubren la información municipal, Mateo ha reconocido que "ahora toca tiempos de análisis y de reflexión" así como --ha asegurado-- de "reconstrucción del espacio de la izquierda en la ciudad de Toledo" y ese espacio de reconstrucción --a su juicio-- "pasa por contar de todos". "No hemos cambiado de opinión", ha afirmado.

Asimismo, ha recalcado que los cuatro concejales de Ganemos Toledo se marchan "tranquilos" del Ayuntamiento de Toledo porque, según ha apuntado, han sido "motor de cambios" y han conseguido impulsar otra forma de gobernar. "No estaba en nuestra hoja de ruta que el viernes terminásemos nuestra carrera política dentro del Ayuntamiento. Nuestra hoja de ruta pretendía seguir otros cuatro años, pero las circunstancias han venido así".

Ha aprovechado su comparecencia para agradecer también a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, su "talante" porque "todo lo bueno que se ha conseguido en esta ciudad" se ha logrado "por muchos factores", pero uno de ellos ha sido --ha admitido-- que el PSOE y Ganemos Toledo han conseguido encontrar un espacio de entendimiento y de acuerdo entre unos y otros.

A preguntas de los medios, Mateo ha manifestado que "a nadie se le escapa" que la coalición entre IU y Podemos "no ha dado los resultados que a todos nos hubiera gustado" y una buena parte de esos números están "en la casilla" del PSOE. "Es gente que quiere votar opciones izquierdas y progresistas y que no terminan de encajar en los viejos partidos y necesitan una alternativa para votarla". A toda esa gente --a su entender-- hay que darles esa opción. "El formato y el cómo habrá que verlo y discutirlo", ha sentenciado.

No obstante, Mateo ha negado que vaya a montar un partido ahora. "Ahora no toca, ahora toca trabajar para convencer a la gente y hacerles entender que no nos viene bien que el PSOE tenga mayoría absoluta", ha destacado.

ÉL HUBIERA DIMITIDO

Sobre los resultados electorales cosechados en Toledo, ha dicho que hay votantes que se ha quedado sin gente a quien votar porque hubo "unos señores que se metieron en un despacho en Ciudad Real y decidieron cuáles iban a ser las candidaturas de toda la región". "La gente ya no quiere eso", ha dejado claro Mateo, quien ha manifestado que si él hubiera cosechado esos resultados hubiera dimitido porque su organización se lo hubiera exigido, ha sostenido.

"No sé si debería hacerlo el candidato" --en referencia al candidato de Unidas Podemos-Izquierda Unida Toledo a la Alcaldía de Toledo, José María Fernández-- porque "estaría feo porque le toca trabajar cuatro años" pero opina que "alguien en las organizaciones que cerraron estos acuerdos tan maravillosos y que han dado tan malos resultados deberían tomar nota y marcharse a su casa o ir a aprender a algún lado", ha señalado.

Preguntado qué haría si Milagros Tolón le ofreciera algún cargo, Javier Mateo ha negado haber recibido ninguna oferta por parte de la alcaldesa de Toledo. "No he tenido ofertas ni tampoco las espero", ha declarado Mateo, quien ha dicho que se marcha de su cargo "con la espina" de no haber conseguido eliminar todo el amianto de la ciudad y de no haber conseguido la apertura del Hospitalito del Rey.

Tras quedar a disposición del siguiente concejal de Servicios Sociales para ayudarle en lo que necesite, ha subrayado que el reto de la próxima legislatura es establecer una estrategia de políticas de inclusión social de las que el Ayuntamiento "carece".