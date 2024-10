García-Carrión, reconocida como 'Mejor Bodega de España' en los Premios Mundus Vini-Summer Tasting 2024

CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras cosechar estupendos resultados en el Berline Wine Trophy-Summer Edition 2024 y los Premios VinDuero-VinDouro 2024, bodega la García-Carrión obtiene ahora el privilegio de ser nombrada 'Mejor Bodega de España' en los Premios Mundus Vini-Summer Tasting Edition 2024.

Además, distintos vinos y cavas del grupo han obtenido 22 medallas de oro y 29 medallas de plata en el mismo certamen, haciendo un total de 49 galardones; resaltando el reconocimiento 'Best of Show' (Mejor Producto del Concurso) para cinco de estos en sus respectivas DO, ha informado la bodega en nota de prensa.

Mundus Vini es un prestigioso concurso internacional fundado en 2001 en Alemania, cuyo objetivo es reconocer y premiar a los mejores vinos del mundo a través de catas a ciegas en las que participa un jurado compuesto por expertos enólogos, sommeliers y periodistas especializados.

Estos premios se celebran dos veces al año, en primavera y finales de verano, y se han convertido en una referencia clave para consumidores y productores de vino, ya que las distinciones obtenidas en Mundus Vini son una garantía de calidad.

En este sentido, García-Carrión ya obtuvo en la edición de primavera de este año el premio al 'Mejor Cava del Concurso' y la medalla de oro para su cava Jaume Serra Gran Reserva Chardonnay 2018, el cual ha revalidado título en la edición de verano. Un hecho que reafirma el liderazgo de la bodega en el concurso.

De igual modo, si se tiene en cuenta la edición veraniega de 2022, el cava Pata Negra Brut y el vino Pata Negra Ribera del Duero Rosado 2021 también consiguieron la medalla de oro y la distinción de 'Mejor Producto del Concurso', respectivamente.

En la reciente edición veraniega de 2024 los vinos y cavas que han obtenido el premio'"Best of Show' (Mejor Producto del Concurso) han sido: Mayoral Crianza 2018; Bodega La Ermita Toro 2018; Pata Negra Roble Ribera de Duero 2022; Don Luciano La Mancha Reserva 2018; y de nuevo Cava Jaume Serra Gran Reserva Chardonnay 2018.

Por último, concretamente, los vinos y cavas de García-Carrión premiados en el Mundus Vini-Summer Tasting 2024 han sido: Mayoral Crianza 2018 (ORO); Bodega La Ermita Toro 2018 (ORO); Mayor de Castilla Reserva 2019 (ORO); Castillo San Simón Crianza 2019 (ORO); Pata Negra Ribera del Duero Roble 2022 (ORO); Viña Arnaiz Ribera del Duero Crianza 2019 (ORO); Marqués de Carrion Crianza 2018 (ORO); Viña Arnaiz Ribera de Duero Reserva 2019; (ORO); Cava Jaume Serra Gran Reserva Chardonnay 2021 (ORO); Pata Negra Ribera del Duero Reserva 2019 (ORO); Pata Negra Rioja Crianza 2018 (ORO); Bodega La Ermita Ribera del Duero 2019 (ORO); Pata Negra Valdepeñas Cepas Viejas Reserva 2018 (ORO); Pata Negra Rueda Sauvignon Blanc 2023 (ORO) y Castillo San Simón 12 meses barrica 2020 (ORO).

También Don Luciano Reserva 2018 (ORO); Señorío de los llanos Blanco Roble 2019 (ORO); Señorío de los llanos Blanco Roble 2019 (ORO); Cava Jaume Serra Brut Nature (ORO); Cava Jaume Serra Reserva Brut Nature 2020 (ORO); Cava Jaume Serra Semisec (ORO); Charmat Don Luciano Gold Moscato (ORO); Cava Jaume Serra Sleever Brut (ORO); Mayor de Castilla Rueda Verdejo 2023 (PLATA); Don Simon Nature Tempranillo (PLATA); Señorío de los Llanos Cepas Viejas 2023 (PLATA); FIZZY Frizzante Verdejo (PLATA); FIZZY Frizzante Rosado Moscato (PLATA); Cava Jaume Serra Bouquet Brut Rosado (PLATA); Cava Jaume Serra Bouquet Brut (PLATA) y Cava Jaume Serra Sleever Brut Rosado (PLATA).

Asimismo, han sido reconocidos Cava Jaume Serra Organic (PLATA); Cava Jaume Serra Vintage Brut Nature 2021 (PLATA); Señorío de los llanos Reserva 2018 (PLATA); Mayor de Castilla Crianza 2020 (PLATA); Antaño Reserva 2017 (PLATA); Pata Negra Roble Toro Edicion Especial 2022 (PLATA); Cava Pata Negra Rosado Brut 2014 (PLATA); Pata Negra Roble Valdepeñas 202 (PLATA); Pata Negra La Mancha Edición Especial Roble 2022 (PLATA); Pata Negra Rueda Verdejo 2023 (PLATA); Pata Negra Rueda Edición Especial 2023 (PLATA); Pata Negra Ribera del Duero Rosado 2023 (PLATA); Pata Negra Ribera del Duero Crianza2020 (PLATA); Pata Negra Organic (PLATA); Bodega La Ermita Jumilla 2019 (PLATA); Cava Jaume Serra Pinot Noir Brut (PLATA); Viña Arnaiz Ribera del Duero Roble 2023 (PLATA); Viña Arnaiz Rueda Verdejo 2023 (PLATA) y Mayoral 2022 (PLATA).