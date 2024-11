García-Page advierte al PP tras la suspensión de la reforma del Estatuto de C-LM: "Tendrá consecuencias"

TOLEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Manca, Emiliano García-Page, ha lanzado este viernes una advertencia a los 'populares' castellamanchegos tras la suspensión de la reforma del Estatuto de Autonomía: "Tendrá consecuencias", ha añadido.

Durante un desayuno informativo organizado por La Tribuna de Toledo y el Banco Santander, García-Page ha pedido al PP que este "a la altura de sus votantes". "Los votantes --del PP-- están en muchas ocasiones muy por encima de los que sus dirigentes exhiben", ha afirmado.

"Los que vivimos fuera de la M-30 llevamos a gala cumplir nuestra palabra, de manera que si el PP no cumple la palabra dada a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que no piensen que no habrá consecuencias porque tendrá consecuencias", ha zanjado.