Garde afronta su nuevo mandato con 125 acciones en su hoja de ruta para modernizar y mejorar la UCLM hasta 2030

CIUDAD REAL, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Julián Garde, rector de la UCLM desde hace cuatro años, ha revalidado el cargo para un mandato hasta 2030 que afronta con una hoja de ruta de 125 propuestas organizadas en ocho ejes estratégicos para convertir a la UCLM como una universidad "de referencia a nivel internacional, pero con compromiso en Castilla-La Mancha".

Así lo ha indicado el recién elegido rector en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Campus de la UCLM de Ciudad Real para valorar los resultados de la jornada electoral de este miércoles, así como agradecer los apoyos en una campaña electoral que el propio Garde ha calificado de "difícil" al no contar con ningún otro candidato y en la que ha tenido que competir "consigo mismo".

Respecto a los resultados, el rector ha indicado que el porcentaje ha sido del 15,08%, un dato ligeramente superior al registrado en 2003 en un proceso similar al que solo se presentó un único candidato, Ernesto Martínez Ataz.

En este sentido, ha puesto como ejemplo a la Universidad Pablo Olavide, a cuyo proceso electoral solo se había presentado un candidato, que contó con una participación del 10,8%. Igualmente, ha mencionado las elecciones a rector de la Universidad de Zaragoza de 2017, que con un único candidato cosechó una participación del 7%.

Por todo ello, se ha mostrado satisfecho por el índice de participación, a pesar de que el "contexto era difícil", en el sentido de que solo había un único candidato.

En lo que respecta al voto ponderado, Garde también ha celebrado obtener un 82,3%, lo que refleja "la tranquilidad y satisfacción de la comunidad universitaria" con el proyecto iniciado hace cuatro años por el nuevo equipo.

De los resultados electorales destaca que el 53% de los votos del Personal Técnico de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS) hayan sido en blanco, por lo que Garde ha reconocido que es "un dato a analizar" para identificar los problemas de este colectivo y tratar de solucionarlos.

HOJA DE RUTA CON 125 ACCIONES

La hoja de ruta de Garde para mejorar la UCLM hasta 2030 incluye 125 acciones distribuidas en ocho ejes estratégicos, con el objetivo de consolidar una universidad más internacional sin renunciar a su compromiso regional.

Entre los principales retos que se marca el rector se encuentra hacer frente al descenso demográfico que afecta al acceso de nuevos estudiantes; la adaptación a los cambios normativos tras la entrada en vigor de la LOSU, así como la proliferación de universidades privadas de "baja calidad, que podrían comprometer el papel de la UCLM como ascensor social en la región", a pesar de no haber todavía ninguna universidad de estas características que opere en Castilla-La Mancha.

"Probablemente, lo que más me preocupe y más me quite el sueño sea la proliferación de las universidades privadas malas, es decir, que no cumplen con los requisitos", ha dicho Garde, reconociendo la importancia que ha tenido la UCLM en Castilla-La Mancha como "ascensor social" a la hora de "mejorar los empleos, salarios y, en general, las condiciones de vida de los ciudadanos".

Algo que, según ha advertido, podría ponerse en peligro si comienzan a proliferar también este tipo de universidades en la comunidad autónoma.

BUEN ENTENDIMIENTO CON LA JUNTA

Preguntado por si le preocupa la firma del nuevo contrato-programa con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de cara a 2026, Garde ha respondido que, a priori, no, debido al "buen entendimiento" que existe entre el Ejecutivo autonómico y la institución universitaria.

En este punto, Garde ha asegurado que continuará trabajando en colaboración con el Gobierno regional para firmar un nuevo contrato-programa atractivo para la UCLM, al que considera esencial para el desarrollo de la universidad.