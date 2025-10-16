Garde pide que la ley de universidades cuente con financiación y colaborará con Junta para que sea "útil"

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad regional, José Julián Garde, ha valorado los plazos anunciados por el presidente regional, Emiliano García-Page, sobre la Ley de Universidades de la Comunidad Autónoma, reclamando que "debe incluir el articulado necesario para reforzar la autonomía universitaria y garantizar una financiación sostenible", al tiempo que se ha mostrado a colaborar con la Junta para que sea una normativa "útil".

En declaraciones a los medios tras el turno del jefe del Ejecutivo regional, ha mencionado que, en un contexto de "universidad multicampus con dispersión importante", la ley debe contener los elementos necesarios para garantizar la calidad de las titulaciones que se ofertan, lo que nos permitirá "planificar de cara al futuro".

Sobre las medidas vinculadas a la vivienda y a las residencias universitarias de los jóvenes estudiantes, ha valorado "muy positivamente" la intención del Ejecutivo de incrementar estos recursos, "teniendo en cuenta que el 23% de los estudiantes de la UCLM en primer curso vienen de otra comunidad autónoma".

En cuanto a las proyectadas en Toledo, el rector ha señalado que es una zona que "empieza a tensionarse", Albacete, "donde hacen falta más plazas de residencias", y Almadén y Talavera, "porque son dos sedes estratégicas" para la Institución universitaria.

Ha considerado "fundamental" la medida vinculada al transporte a demanda para Almadén, porque la movilidad de los estudiantes hacia Ciudad Real "está muy restringida, y más si no tienen medios de transporte propios". "Lo consideramos muy positivo y claramente va a contribuir al incremento aún mayor de estudiantes en la escuela de Almadén, que ha aumentado en más de un 61% los estudiantes matriculados".