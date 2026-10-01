'La generación de ahora y de siempre', lema con el que C-LM vindicará a sus mujeres rurales el 10 de octubre en La Roda

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

'La generación de ahora y de siempre' es el lema elegido por el Gobierno de Castilla-La Mancha para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una efeméride para la que ha preparado 350 actividades a través de los Centros de la Mujer y de distintas entidades y un acto central que se va a celebrar en el municipio albaceteño de La Roda el 16 de octubre.

"Castilla-La Mancha no se entiende sin su mundo rural y nuestro mundo rural tampoco se puede entender sin el esfuerzo, el trabajo y la participación activa de las mujeres. Esta vez queremos detener la mirada en la generación de mujeres jóvenes que están dando pasos de gigante en la transformación de nuestros entornos rurales, recogiendo el testigo de madres y abuelas para emprender y participar. La diferencia es que ahora no sólo aportamos trabajo, sino que dirigimos y asumimos un papel protagonista al frente de explotaciones agrarias y proyectos de emprendimiento vinculados a nuestros recursos y a nuestras materias", ha destacado la consejera durante la rueda que ha ofrecido en Toledo.

No obstante, la titular regional de Igualdad, que ha admitido que aún "queda mucho por hacer", ha incidido en la necesidad de que haya "más mujeres al frente de titularidades agrícolas y ganaderas, de cooperativas y de grupos de desarrollo rural y emprendiendo y poniéndose al frente de todo tipo de negocios vinculados a nuestros recursos naturales".

Dicho esto, ha avanzado el nombre de esas mujeres a las que como cada año el Gobierno regional reconocerá por "su trayectoria en el mundo rural, por ser palanca de desarrollo, por ser referente para otras mujeres, por ayudarnos a avanzar en igualdad".

Por la provincia de Toledo, la mujer premiada es Isabel Nieto, de la Iglesuela de El Tiétar. "Se formó en estudios internacionales desde un pueblo muy pequeño para llegar a hacer prácticas en la Embajada de España en Berlín, lanzándose así a la carrera diplomática. Sin embargo, su pasión por el diseño y la arquitectura la llevaron a hacer lo que realmente le apasionaba, crear marcas rurales para negocios de emprendimiento desde su pueblo en el Estudio de la Trilla".

En Montalvo, Albacete, el Gobierno regional reconocerá la trayectoria de la productora, guionista y directora Tina Olivares. "Empezó su carrera cinematográfica en el año 1994 en Nueva York, en producciones de cine independiente para después trabajar junto a directores como Vicente Aranda o Carlos Saura. Después trasladó su escuela de cine de Madrid a su pueblo e inició así la producción cinematográfica desde el mundo rural".

Agustina Ramírez, ha proseguido la consejera, será la mujer reconocida de la provincia de Cuenca. "Desde el municipio de Las Pedroñeras, ha destacado por ponerse al frente de un legado familiar en el que no era habitual que una mujer dirigiese su negocio, convirtiéndose en toda una embajadora de un producto tan especial en Las Pedroñeras como es su ajo morado".

Por Ciudad Real, la mujer premiada es Mónica Fernández, por su negocio de ecoturismo en las Siete Cabrillas en Alcoba de los Montes, dedicado a la observación astronómica en la provincia.

"También reconoceremos a Raquel Adalid del Pozo, por la provincia de Guadalajara, dedicada a la apicultura trashumante, con más de 300 colmenas repartidas en distintos puntos de la provincia, y por hacer una labor divulgativa en redes sociales".

Aunque no ha detallado ninguna, la responsable de Igualdad ha indicado que se han programado unas 350 actividades que se repartirán por toda la región. "Va a haber encuentros, charlas, conferencias, exposiciones que se realizan en colaboración con las asociaciones de mujeres de nuestros pueblos y a través de los centros de la mujer. Son espacios en los que se intercambian experiencias, donde se reconoce a mujeres que han ido abriendo camino y que son referentes para otras mujeres" ha concluido.