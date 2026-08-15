La Gerencia de Alcázar recibe el primer premio por una innovadora técnica aplicada a la cirugía de catarata pediátrica - JCCM

CIUDAD REAL 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha recibido el primer premio a la mejor comunicación en vídeo en el XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica, celebrado recientemente en Barcelona.

El trabajo galardonado, titulado 'Trasplante de óptica cosida a esclera como tratamiento del cambio miópico y de la luxación del complejo saco-lente tras cirugía de catarata pediátrica', presenta una novedosa técnica quirúrgica aplicada para resolver una complicación aparecida años después de una operación de catarata realizada durante la primera infancia, ha informado la Junta en nota de prensa.

La comunicación está firmada por el jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Mancha Centro, Fernando González del Valle, junto a las doctoras Valentina Hadad, Sonia López Romero Moraleda, Diana Mesa Barona y Ángela Barrajón Rodríguez, integrantes de la sección de Estrabología y Oftalmología Pediátrica.

El caso presentado corresponde a un paciente derivado desde otra área sanitaria que fue intervenido en el Hospital Universitario Mancha Centro cuando tenía dos años debido a una inestabilidad congénita del cristalino, conocida como ectopia lentis.

Tras permanecer estable durante cerca de 13 años, el crecimiento del ojo y la evolución de esta alteración provocaron la luxación del denominado complejo saco-lente, formado por el saco capsular del cristalino y la lente intraocular implantada durante la primera intervención.

Esta complicación se produce cuando dicho conjunto pierde estabilidad y se desplaza parcial o totalmente de su posición. En pacientes jóvenes, la actividad física y la propia evolución del ojo pueden incrementar el riesgo de que se produzca este desplazamiento.

CORRECCIÓN DE LA MIOPÍA

La técnica desarrollada por los profesionales de la Gerencia de Alcázar de San Juan permite volver a fijar el complejo saco-lente a la pared del ojo mediante cuatro puntos de sujeción y sustituir únicamente la parte óptica de la lente intraocular para adaptarla a las necesidades visuales actuales del paciente.

Durante la infancia, el ojo continúa creciendo, por lo que la potencia de una lente implantada a edades muy tempranas puede dejar de ser adecuada durante la adolescencia y provocar un importante cambio miópico.

La solución presentada permite corregir esta graduación sin necesidad de extraer completamente el complejo implantado en la primera intervención. Los especialistas trasplantaron una nueva óptica al interior del saco capsular y reforzaron su estabilidad mediante nuevas suturas a la esclera, la capa blanca y resistente que recubre el ojo.

De este modo, se corrige la miopía desarrollada durante el crecimiento y se reduce el riesgo de que vuelva a producirse una luxación.

MAYOR ESTABILIDAD

La intervención incorpora la denominada técnica del nudo de vaca, conocida internacionalmente como 'cow hitch', para fijar nuevamente el complejo saco-lente a la esclera y proporcionarle una mayor estabilidad.

Esta técnica se añade al procedimiento de conservación y reutilización del complejo saco-lente que el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Mancha Centro viene desarrollando desde hace más de una década.

En lugar de retirar completamente el dispositivo, los especialistas trabajan en el interior del ojo para recolocarlo, reforzarlo y conservar las estructuras que continúan siendo útiles, reduciendo así la complejidad de la intervención.

EXPERIENCIA ESPECIALIZADA

El jefe del Servicio de Oftalmología, el doctor Fernando González del Valle, ha destacado que este premio supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por la sección de Estrabología y Oftalmología Pediátrica y a su capacidad para abordar cirugías de elevada complejidad.

"Esta distinción nos produce una enorme satisfacción porque procede de una sociedad científica con una larga trayectoria y da valor al trabajo de todo el equipo y a la búsqueda constante de soluciones para problemas quirúrgicos especialmente complejos", ha señalado el doctor González del Valle.

La sección de Estrabología y Oftalmología Pediátrica del Hospital Universitario Mancha Centro realiza intervenciones complejas de catarata congénita y de estrabismo tanto en pacientes pediátricos como adultos.

El hospital alcazareño fue también el primer centro de Castilla-La Mancha, ya hace 19 años, en disponer de un retinógrafo de campo amplio para el estudio de la retinopatía de la prematuridad, una tecnología que permite obtener imágenes extensas de la retina y mejorar el seguimiento de los recién nacidos con riesgo de desarrollar esta enfermedad ocular.