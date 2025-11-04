La gestora de Martín-Buro elaborará las listas electorales del PP de Cuenca y creará una junta local en la capital

CUENCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La elaboración de las listas electorales del PP de Cuenca de cara a las citas del próximo 2027 será una de las misiones de la junta gestora, encabezada por José Marín-Buro, que ha cogido las riendas del partido en la provincia tras la marcha del ya expresidente Benjamín Prieto.

"Venimos a empezar un tiempo nuevo", ha anunciado José Martín-Buro en la presentación de esta junta gestora que, como primera medida, en su reunión este martes, va a crear una junta local en Cuenca, que estará liderada por la presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Beatriz Jiménez. Este órgano existe en otros municipios, pero nunca se había constituido en la capital de provincia.

Martín-Buro ha confirmado que esta junta local estará liderada por la propia Beatriz Jiménez, Jiménez, a la que ha calificado como "un huracán y la persona más leal que he conocido a sus principios y a su gente".

Está previsto también que este mismo martes quede constituida la Ejecutiva Provincial, que será, según ha asegurado Martín-Buro, será "la más extensa" de la historia del partido en esta provincia, con representación de todos los territorios y de la que formarán parte todos los secretarios generales designados por su predecesor, Benjamín Prieto, desde que asumió la presidencia.

El nuevo presidente 'popular' ha dado las gracias a su predecesor "por su trabajo durante esta década" y ha asegurado que esta gestora "asumimos gran parte de este trabajo". Martín-Buro ha confirmado que ha hablado con Prieto "y me ha transmitido la voluntad de trabajar de la mano de todo lo que plantee y será un activo del partido, como lo ha sido siempre".

El también diputado regional ha resumido su "hoja de ruta" en dos conceptos: ser un equipo "de calle, que se vuelque en las necesidades de los pueblos" y "de talento" que se demuestre en la gestión.

Una de las principales misiones de esta junta gestora, según ha explicado, será la configuración de las listas electorales de cara a las citas electorales de 2027. Para ello este órgano tiene seis meses, aunque los estatutos del partido prevén que se puedan prorrogar y previsiblemente su mandato se alargará hasta estos comicios.

Y es que Martín-Buro no ha puesto fecha a la celebración de un congreso del que salga una Ejecutiva Provincial electa y ha remitido esa decisión a la dirección nacional. "Nosotros no trabajamos para seis meses, estamos trabajando desde este momento hasta que llegue el proceso electoral", ha insistido.

El diputado regional tampoco ha confirmado si, llegado el momento, presentará su candidatura a la presidencia en el futuro congreso.

En cualquier caso, ha reiterado que los plazos los seguirá marcando la dirección nacional, "que es quien ha nombrado esta gestora y los vocales que la componen".

A preguntas de los medios de comunicación, el presidente de la gestora ha rechazado la existencia de "división" en el partido, a pesar de algunos comentarios críticos a la salida de Prieto y ha asegurado que van a diseñar "un proyecto de todos".

Tampoco se ha puesto en la tesitura de una hipotética petición pública de celebración del congreso provincial por parte de algunos militantes del PP. Si eso ocurriera, Martín-Buro se ha remitido a los "cauces institucionales" que marcan los estatutos del partido y ha adelantado que "seremos sensibles a la fiscalización y a la crítica, pero lo que no vamos a hacer es responder a cada situación en las redes".