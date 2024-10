Gobierno CLM se muestra "decepcionado" tras quedarse en suspenso la reforma del Estatuto: "Tenemos un enorme disgusto"

TOLEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado "decepcionado" tras quedarse en suspenso la reforma del Estatuto de Autonomía a iniciativa del PSOE después de que el PP presentara una enmienda en la que solicita que la horquilla de diputados en las Cortes regionales se mantenga entre los 25 y 35.

"Tenemos un enorme disgusto, una decepción por la situación que se ha producido con el acuerdo entre el PP y el PSOE, que se hizo con la intención de modificar el Estatuto, mejorarlo, con mayores derechos y mejorar la representación de la Comunidad Autónoma", ha asegurado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde un encuentro con castellanomanchegos en San Sebastián.

En este sentido, el vicepresidente segundo ha señalado que "es muy lamentable y muy triste que el Partido Popular en Castilla-La Mancha, su máximo representante, el conjunto de sus dirigentes no tengan la capacidad, ni la fuerza, ni la valentía, ni la autonomía como para poder decidir en favor de Castilla-La Mancha, como en estos momentos estamos viendo". A lo que ha añadido que es un buen ejemplo de la falta de compromiso con esta tierra que no les dejen aprobar "un estatuto, una reforma de nuestra ley máxima que suponen mar derechos y mejor representación para los castellanomanchegos".

Asimismo, ha explicado que "cuando ya lo habían firmado, cuando se habían hecho una foto y habían dado la mano al presidente García-Page como representación de un acuerdo, ahora tienen que dar marcha atrás porque no les dejan en Madrid, porque no tienen autonomía porque no tienen fortaleza y porque no tienen capacidad". Por eso, Caballero ha remarcado que Castilla-La Mancha necesita gobernantes que la defiendan y que tengan capacidad de liderazgo anteponiendo los intereses de la región a los partidistas.

AEROPUERTO

"En contra posición a esta falta de autonomía, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page es un ejemplo de fortaleza y de liderazgo porque es capaz de reclamar al Gobierno de España cuando alguna decisión, va en contra de esta tierra". En palabras de Caballero, esta capacidad de influencia y liderazgo se ha demostrado con la desestimación final por parte del Gobierno de España de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro de recepción de inmigrantes.

"Creíamos que iba en contra de los derechos humanos, de la dignidad y de lo que entendemos en nuestra región que tiene que ser un trato digno para los hombres y mujeres que tienen lamentablemente que migrar por su circunstancia de origen", ha explicado. "Lo ocurrido con el acuerdo sobre el Estatuto de Autonomía nos lleva a pensar que, si la decisión de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro de inmigrantes hubiera dependido de la decisión del presidente del Partido Popular, al final se hubiera hecho", ha concluido Caballero.