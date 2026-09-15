El Gobierno da luz verde a una inversión de nueve millones de euros en el aeropuerto de Albacete

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

ALBACETE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que nueve millones de euros se invertirán en el aeropuerto de Albacete.

Entre las actuaciones principales destacan la mejora de la seguridad con el suministro de vehículos para el Plan Invernal y equipamientos de seguridad para inspección en filtros, la adecuación del pavimento de la pista y recrecido y los trabajos relacionados con el Plan de Acción Climática y mejoras en calderas y climatización, tal y como informa la Subdelegación del Gobierno.

Este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Al respecto, el ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.