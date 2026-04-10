El Gobierno de C-LM abre a información pública el borrador de orden de prevención de incendios forestales

Archivo - Labores de extinción del incendio de Peñalba de la Sierra. Imagen de archivo. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto un periodo de información pública sobre el borrador de orden de prevención de incendios forestales. Las personas interesadas podrán presentar alegaciones a partir de este lunes, durante un plazo de 20 días hábiles.

Así consta en la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, cuya resolución publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que el texto estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM: www.jccm.es, en el Portal de Participación https://participacion.castillalamancha.es/ y en la Viceconsejería de Medio Ambiente, sita en la calle Río Estenilla, s/n, de Toledo, todos los día laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las personas interesadas en formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo, podrán presentarlas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha https://participacion.castillalamancha.es/ node/1986 o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso irán dirigidas a la dirigirlas a la persona titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, calle Río Estenilla, s/n, 45071-Toledo.