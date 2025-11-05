El Gobierno de C-LM adelanta la convocatoria de la Tarifa Plana Plus para autónomos a diciembre

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto de presentación de la Plataforma de Empleo en el Palacio de Fuensalida. - JCCM

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles el adelanto de la segunda convocatoria de la Tarifa Plana Plus para autónomos al próximo mes de diciembre de 2025, con una inversión de 22 millones de euros.

Durante la presentación de la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha realizada en el Palacio de Fuensalida, el mandatario regional ha anunciado que, a pesar de que comprometió "en el Debate de la Región que en enero tendríamos la segunda convocatoria" finalmente se adelantará a diciembre.

De esta forma, "en el mismo año vamos a sacar como 44 millones de promoción para los autónomos", puntualizando que la convocatoria de diciembre irá destinada a la gestión del ejercicio 2026.

"Estamos muy contentos de la evolución que ha tenido la Tarifa Plana Plus para la incorporación, para generar, para impulsar el autoempleo, el autónomo", ha señalado el presidente regional.

"Me interesa cumplir también con el sector de autónomos porque es una de las muchas salidas de esperanza que tiene la gente, buscarse la vida por sí mismo y emprender de una u otra manera", ha señalado García-Page.